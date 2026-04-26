در پی تشدید تنشها بین اسرائیل و حزبالله، ارتش اسرائیل برای تخلیه شهرهای لبنانی هشدار داده است. همزمان، وزیر امور خارجه ایران در سفر به کشورهای همسایه در حال رایزنی است و تحولات داخلی ایران نیز ادامه دارد.
در تحولات منطقهای و بینالمللی روز جاری، خبرهای متعددی از نقاط مختلف جهان منتشر شده است. ارتش اسرائیل در پی حملات اخیر حزبالله لبنان به مواضع خود، برای تخلیه هفت شهر لبنان ی واقع در شمال رودخانه لیتانی هشدار صادر کرد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دستور داده است تا ارتش این کشور با قدرت به مواضع حزبالله در لبنان حمله کند. این تشدید تنشها، نگرانیها را در مورد گسترش درگیریها در منطقه افزایش داده است. همزمان، در داخل ایران نیز بحثها و تحرکات سیاسی ادامه دارد.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی انتقادی به دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، اشاره کرد و در مورد میزان ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد ایران سوالاتی را مطرح نمود. نیکزاد همچنین به سفر اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عمان و روسیه اشاره کرد و تاکید کرد که این سفر به منظور گفتوگو در مورد برنامه هستهای ایران نبوده است.
عراقچی در حال رایزنی با مقامات این کشورها در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی است. در همین راستا، شاهزاده رضا پهلوی نیز در شبکههای اجتماعی، ابراز خوشحالی خود را از سلامت دونالد ترامپ و همراهانش در جریان یک حادثه امنیتی اعلام کرد. از سوی دیگر، سازمان نظام پرستاری ایران با توجه به محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل در شرایط جنگی، از درخواست امتیاز ویژهای برای اعضای خود تحت عنوان «اینترنت پرو» خودداری کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دولت ایران در حال ارائه دسترسی طبقاتی به اینترنت برای اقشار خاص است. قطعی اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد و به گفته نتبلاکس، بیسابقه است. در عرصه بینالمللی، اسرائیل به عنوان اولین کشور جهان، جمهوری سومالیلند را به رسمیت شناخت که این اقدام با اعتراض برخی از کشورهای عربی و ترکیه مواجه شده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در ادامه سفر منطقهای خود، از مسقط به اسلامآباد بازگشت تا جدیدترین پیشنهادهای ایران را به اطلاع مقامات پاکستانی برساند. رئیسجمهور فرانسه، امانوئل مکرون، نیز حمله مسلحانه به رئیسجمهور ایالات متحده را غیرقابل قبول خواند و حمایت کامل خود را از دونالد ترامپ اعلام کرد. در داخل ایران، کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اختصاص داده است.
همچنین، وزارت اطلاعات از بازداشت چهار شهروند در استان کرمان به اتهام مشارکت در تیراندازی به تجمع هواداران جمهوری اسلامی خبر داد. در پایان، وقوع چند زمینلرزه در دریای خزر و استان بوشهر نیز گزارش شده است که خوشبختانه خسارات جدی در پی نداشته است. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی و تنوع مسائل و چالشهای پیش روی منطقه و جهان است و نیازمند دیپلماسی فعال و تلاش برای کاهش تنشها و حل مسالمتآمیز اختلافات است.
ادامه این روندها میتواند تاثیرات گستردهای بر امنیت و ثبات منطقه و جهان داشته باشد. ضرورت توجه به مسائل داخلی و تلاش برای بهبود معیشت مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، رفع محدودیتهای اینترنتی و فراهم کردن دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه شهروندان، میتواند به تقویت شفافیت و پاسخگویی در جامعه کمک کند.
در نهایت، امید است که با تلاشهای مشترک و همکاریهای بینالمللی، بتوان از بروز بحرانهای جدید جلوگیری کرد و به سمت صلح و ثبات گام برداشت
