وزیر دفاع اسرائیل از احتمال اقدام مجدد علیه تهران خبر داده است. همزمان، نارضایتی از عملکرد وزیر امور خارجه ایران در داخل کشور افزایش یافته و آمریکا گزینه‌های نظامی علیه ایران را بررسی می‌کند. بحران تنگه هرمز نیز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.

وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که ممکن است به‌زودی برای مقابله با تهدیدهای تهران دوباره اقدام کند. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و بحران خاورمیانه وارد سومین ماه خود شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، هشدار داده است که محدود شدن حقوق و آزادی‌های کشتیرانی در تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را با خطر رکود روبه‌رو کرده است. او پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم اختلالات، رشد اقتصادی جهانی به شدت کاهش یافته و میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر سقوط کنند. همزمان، گزارش‌هایی از نارضایتی در داخل ایران منتشر شده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال خبر داده‌اند که مسعود پزشکیان، رییس دولت و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از نحوه پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه مذاکرات هسته‌ای، توسط عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ناراضی هستند و خواستار برکناری او شده‌اند. این منابع می‌گویند عراقچی در هفته‌های گذشته بیشتر در جایگاه دستیار احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، عمل کرده است. این موضوع باعث بروز اختلافاتی جدی میان پزشکیان و وحیدی شده است.

در همین حال، مالک شریعتی، نماینده مجلس، هشدار داده است که در صورت حمله مجدد به ایران، باید برای مدت طولانی با نفت و گاز منطقه خداحافظی کرد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرده است که مهلت ۶۰ روزه قانونی مربوط به جنگ علیه جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس متوقف می‌شود و تاکید کرده است که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات نداشته است.

مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز گفته است که نیازی به رای‌گیری کنگره برای تایید عملیات در ایران نیست. دولت ترامپ نیز از دولت‌های خارجی خواسته است به ائتلاف جدید «ساختار آزادی دریانوردی» برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندند. با وجود اعلام عدم گزارش حادثه در خلیج فارس و تنگه هرمز در بازه زمانی اخیر، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا وضعیت امنیتی منطقه را همچنان ناپایدار توصیف کرده است.

همچنین، شبکه حقوق بشر کردستان از انتقال سه زندانی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به مکان‌های نامعلومی خبر داده است. دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، نیز اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، به جمهوری اسلامی در این جنگ کمک کرده است. در نهایت، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در جلسه‌ای توجیهی، گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی، از جمله حملات محدود برای وادار کردن تهران به مذاکره هسته‌ای را بررسی می‌کند.

این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و افزایش احتمال تشدید تنش‌ها است





