جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه، با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، هشدار داد که واشنگتن توانمندی‌های ایران را دست‌کم گرفته و یک جنگ با این کشور، پیامدهای فاجعه‌باری برای اروپا خواهد داشت.

جردن باردلا ، سیاستمدار برجسته فرانسوی و رهبر حزب اجتماع ملی ، در اظهاراتی هشداردهنده و انتقادی درباره احتمال درگیری نظامی با ایران ، بر دست‌کم گرفتن توانمندی‌ها و مقاومت جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا تاکید کرد.

او با اشاره به تجربیات ناکام آمریکا در افغانستان و عراق، بیان داشت که واشنگتن بار دیگر در حال تکرار اشتباهات گذشته است و تصور می‌کند که می‌توان با چند حمله هوایی، حاکمیتی مستحکم را تضعیف و بی‌ثبات کرد. باردلا با قاطعیت اعلام کرد که ایران، برخلاف برآوردهای اولیه، بسیار مقاوم‌تر از آن است که تصور می‌شد و در حال حاضر، انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به چند هفته گذشته دارد.

این اظهارات، نشان‌دهنده نگرانی عمیق این سیاستمدار فرانسوی از پیامدهای احتمالی یک جنگ جدید در منطقه و تاثیرات مخرب آن بر اروپا است. او به صراحت بیان کرد که این جنگ، جنگ اروپا نیست، اما قاره پیر به شدت از پیامدهای آن آسیب خواهد دید. باردلا در ادامه سخنان خود، به سیاست‌های پرمخاطره و غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نیز انتقاد کرد و نسبت به تداوم این رویکرد هشدار داد.

او ترامپ را فردی دانست که همواره وسوسه شده است تا در امور داخلی سایر کشورها مداخله کند و این مداخله‌جویی‌ها، بی‌ثباتی و ناامنی را در منطقه و جهان گسترش می‌دهد. باردلا با تاکید بر تغییرات مداوم مواضع ترامپ و فقدان ثبات در سیاست‌های او، خاطرنشان کرد که این امر، اعتماد متحدان آمریکا را به این کشور از بین برده و به اعتبار و قابلیت اعتماد ایالات متحده در عرصه بین‌المللی آسیب جدی وارد کرده است.

او معتقد است که سیاست‌های بی‌ثبات ترامپ، نه تنها برای اروپا، بلکه برای کل جهان خطرناک است و نیازمند بازنگری اساسی است. باردلا همچنین به این نکته اشاره کرد که اروپا باید در برابر فشارهای آمریکا برای مشارکت در یک جنگ احتمالی با ایران، مقاومت کند و به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات باشد. او بر اهمیت حفظ منافع اروپا و جلوگیری از تبدیل شدن قاره به صحنه درگیری‌های نظامی تاکید کرد.

این سیاستمدار فرانسوی، با درک عمیق از پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه و خطرات احتمالی یک جنگ جدید، خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه و محتاطانه از سوی تمامی طرف‌های درگیر شد. او معتقد است که تنها از طریق گفت‌وگو و همکاری، می‌توان به صلح و ثبات پایدار در منطقه دست یافت.

باردلا در پایان سخنان خود، بار دیگر بر لزوم توجه به تجربیات گذشته و اجتناب از تکرار اشتباهات استراتژیک تاکید کرد و هشدار داد که یک جنگ با ایران، پیامدهای فاجعه‌باری برای همه خواهد داشت. او از جامعه بین‌المللی خواست تا با اتخاذ مواضعی قاطع و مسئولانه، از وقوع یک فاجعه انسانی جلوگیری کند و به دنبال راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات باشد.

این اظهارات، بازتاب‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در اروپا نسبت به سیاست‌های تهاجمی آمریکا و خطرات احتمالی یک جنگ جدید در خاورمیانه است





