مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC) با تائید حمله به ۱۷ نفتکش در تنگه هرمز از نوامبر، سطح تهدیدات را شدید ارزیابی کرد و کاهش شدید ترافیک دریایی را گزارش داد.

مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC) با انتشار آخرین ارزیابی امنیتی خود، هشدار داد که سطح تهدیدات در تنگه هرمز همچنان در وضعیت شدید باقی مانده است. این نهاد بین‌المللی با اشاره به هدف قرار گرفتن ۱۷ نفتکش در این آبراه راهبردی از ابتدای ماه نوامبر، احتمال وقوع حملات جدید علیه شناورهای تجاری را تایید کرد. این گزارش بر اهمیت حیاتی تنگه هرمز در معادلات امنیت انرژی و تجارت جهانی تاکید ویژه‌ای دارد.

جزئیات حملات و آمار ترافیک دریایی

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مرکز اطلاعات دریایی مشترک، از ابتدای نوامبر تا ۸ آذر ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۷ نفتکش در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته‌اند. این نهاد تاکید کرده است که عدد ۱۷ مربوط به حوادثی است که در گزارش‌های رسمی و تایید شده این مرکز ثبت شده‌اند و لزوماً تمام عملیات‌های اعلام شده در منطقه را پوشش نمی‌دهد. این آمار نشان‌دهنده تداوم ناامنی در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است.

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گزارش‌های تکمیلی از منابع دیگر نیز وضعیت پیچیده تردد دریایی را نشان می‌دهد. مرکز اطلاعات دریایی مشترک به نقل از داده‌های نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است که در ۴۸ ساعت اخیر، ۳۶ مورد عبور روزانه شناورها با کمک و هماهنگی این نیروی دریایی ثبت شده است. این رقم در مقایسه با شرایط عادی، نشان از اختلال جدی در جریان عادی ترافیک دریایی دارد.

در مقابل، آمارهای تاریخی مرکز اطلاعات دریایی مشترک نشان می‌دهد که پیش از شروع درگیری‌های اخیر، روزانه حدود ۱۳۸ شناور از تنگه هرمز عبور می‌کردند. کاهش شدید این رقم به ۳۶ مورد روزانه، بیانگر این است که تداوم نیاز به حمایت نظامی برای عبور امن شناورهای تجاری، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های امنیتی در این منطقه است و شرایط به حالت عادی بازنگشته است.

نقش و ساختار مرکز اطلاعات دریایی مشترک

مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC) یک نهاد چندملیتی است که در چارچوب نیروهای دریایی مشترک (CMF) فعالیت می‌کند. این مرکز که در منامه، پایتخت کشور بحرین مستقر است، وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به امنیت دریانوردی و ارزیابی تهدیدهای دریایی را بر عهده دارد. فعالیت این نهاد در ساختار نیروهای دریایی چندملیتی به رهبری ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود.

تصمیم این مرکز برای انتشار این ارزیابی‌ها و هشدارهای امنیتی، با هدف اطلاع‌رسانی به ناوگان تجاری و صنایع دریایی اتخاذ شده است. تاکید بر شفافیت در آمار حمله به نفتکش‌ها و کاهش تعداد کشتی‌های عبوری، تلاش این نهاد برای مدیریت ریسک‌های بالقوه در منطقه است. این اقدامات نشان می‌دهد که نگرانی از تداوم ناامنی در تنگه هرمز، سطح بالایی از توجه نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

پیامدهای امنیتی و آینده ترافیک دریایی

تداوم حملات به نفتکش‌ها و کاهش چشمگیر تعداد کشتی‌های عبوری، پیامدهای قابل توجهی برای زنجیره تامین انرژی و بازارهای جهانی خواهد داشت. نیاز به هماهنگی‌های نظامی برای هرگونه عبور امن، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و ریسک حملات را برای شرکت‌های کشتیرانی بالا نگه می‌دارد. این وضعیت می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر در قیمت‌ها و تاخیر در تحویل کالاها شود.

آینده ترافیک دریایی در تنگه هرمز تا زمانی که سطح تهدیدات کاهش نیابد، با عدم قطعیت همراه خواهد بود. مرکز اطلاعات دریایی مشترک با هشدار درباره احتمال حملات بیشتر، نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی در این آبراه حساس، همچنان در گام‌های اولیه بهبود قرار ندارد و نیازمند توجه مداوم ناوگان بین‌المللی است.