روسلان سلیمانوف، شرق‌شناس روس، معتقد است آتش‌بس میان ایران و آمریکا شکننده است و حملات اسرائیل به لبنان مانع اصلی اجرای توافقات شده است. او بر بی‌اعتمادی عمیق میان طرفین و عدم وجود ضامن برای اجرای آتش‌بس تأکید کرد و ادامه درگیری‌ها را منجر به تلفات و خسارات بیشتر برای همه طرف‌ها دانست.

در فضایی پرتنش که آتش‌بس اعلام شده میان ایالات متحده و ایران همچنان شکننده به نظر می‌رسد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را تحت کنترل خود نگه داشته‌اند. بازگشایی این مسیر حیاتی یکی از شروط اساسی توقف درگیری‌ها بود، اما ایران با استناد به ادامه حملات اسرائیل به لبنان، از اجرای این شرط سر باز زد. این اقدام واکنش دونالد ترامپ را برانگیخت که اعلام کرد لبنان بخشی از این توافق نبوده و ایران را به حملات تازه تهدید کرد.

ناکامی مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان، رئیس‌جمهور آمریکا را بر آن داشت تا دستور محاصره دریایی ایران و محدودیت رفت‌وآمد کشتی‌های مرتبط با بنادر این کشور را صادر کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا واشنگتن و تهران قادر به دستیابی به یک صلح جامع خواهند بود، به‌ویژه با توجه به برگزاری قریب‌الوقوع دور دوم مذاکرات؟ و چه پیامدهای سیاسی در انتظار طرفین این منازعه است؟ این مسائل توسط اوکسانا چیژ، مجری پادکست بخش روسی بی‌بی‌سی، با روسلان سلیمانوف، شرق‌شناس و کارشناس «نست سنتر»، مورد بحث قرار گرفت. معاون رئیس‌جمهور آمریکا با توصیف آتش‌بس موجود به عنوان شکننده، به سرعت رویدادها در منطقه اشاره کرد. در مجموع، سلیمانوف معتقد است که آتش‌بس تاکنون برقرار مانده، زیرا هیچ‌یک از طرفین رسماً از توافق خارج نشده‌اند. با این حال، همانطور که در خاورمیانه رایج است، حتی پس از توافق آتش‌بس، حوادث و درگیری‌های موردی رخ می‌دهد. این آتش‌بس نیز به دلایل متعددی از جمله عدم وجود ضامن و ناظر مستقل، شکننده است. پاکستان صرفاً نقش میانجی را ایفا کرده و در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک جدی انجام داده، فاقد اختیار نظامی برای کنترل اوضاع میدانی است. مانع اصلی در این میان، بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، به‌ویژه از سوی تهران، است. باید به یاد داشت که هر دو جنگ، چه جنگ ۱۲ روزه و چه درگیری کنونی، در اوج مذاکرات آغاز شدند. این که چگونه می‌توان دوباره با آمریکایی‌ها پای میز مذاکره نشست، در حالی که آن‌ها دو بار گفتگوها را قطع کرده‌اند، مسئله‌ای پیچیده برای مقامات تهران است. در ساختار رهبری ایران، هنوز کسانی وجود دارند که معتقدند جنگ باید ادامه یابد و حداکثر فشار نظامی بر ایالات متحده، اسرائیل و متحدانشان وارد شود. اما در عین حال، درکی نیز وجود دارد که ادامه درگیری منجر به تلفات و خسارات بیشتری خواهد شد، هم برای ایران و هم برای ایالات متحده و متحدانش. به عبارت دیگر، ادامه جنگ نه به نتیجه مشخصی می‌رسد و نه تغییری در وضع موجود ایجاد می‌کند. بنابراین، امیدواری به غلبه دیدگاهی که به دنبال توافق است، هرچند ناچیز، همچنان وجود دارد. حتی اگر این توافق صرفاً در حد آتش‌بس باشد. ما در حال حاضر درباره توافقی جامع صحبت نمی‌کنیم. حل و فصل اختلافات مربوط به تحریم‌های ایران و کسب تضمین مبنی بر عدم حمله مجدد ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خواسته‌های اصلی تهران است. با این حال، این احتمال وجود دارد که حداقل بر سر تمدید آتش‌بس، هرچند شکننده، توافق حاصل شود. سلیمانوف در ادامه به بندهایی اشاره کرد که توافق آتش‌بس دو هفته‌ای بر پایه آن‌ها شکل گرفته است، از جمله پایان همه درگیری‌ها در سراسر منطقه. او این بند را بسیار آرمان‌گرایانه توصیف کرد و گفت که این موضوع به مذاکرات جداگانه در مورد هر درگیری و هر منطقه نیاز دارد. اگر این بندها مبنا قرار گیرند، با مجموعه‌ای از خواسته‌های حداکثری روبرو هستیم که تناقضات نهفته در آن‌ها در شرایط کنونی حل‌ناشدنی به نظر می‌رسد. از دیدگاه تهران، خواسته اصلی عدم ازسرگیری حملات ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران است. تحقق این خواسته، حداقل در سطح نظری، می‌تواند به جلوگیری از درگیری‌های دیگر در لبنان، یمن و عراق نیز کمک کند. اما این موضوع همچنان به مذاکرات بستگی دارد و میزان امتیازدهی هر یک از طرفین تعیین‌کننده است. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده بپذیرد که هرگز به ایران حمله نکند، در مقابل چه چیزی دریافت خواهد کرد؟ تهران چه چیزی باید پیشنهاد دهد؟ توقف تأمین مالی حزب‌الله در لبنان؟ یا توقف توسعه برنامه هسته‌ای؟ در حال حاضر، این موارد نیز چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسند. یکی از موانع عملی، حملات اسرائیل به لبنان است. ایران به دلیل همین موضوع تهدید به خروج از روند آتش‌بس کرده بود، اما پس از آن مشخص شد که ظاهراً لبنان، طبق گفته دونالد ترامپ، بخشی از این توافقات نبوده است. این نشان‌دهنده برداشت‌های بسیار متفاوت طرفین است. چطور ممکن است آتش‌بس اعلام شود و سپس اسرائیل به حملات خود به لبنان ادامه دهد؟ آیا ایالات متحده و اسرائیل مواضع خود را در این زمینه هماهنگ نکرده بودند؟ سلیمانوف توضیح داد که موضوع لبنان در اولویت نخست مذاکرات نبوده است. مذاکرات عمدتاً بر درگیری پیرامون ایران متمرکز بود و با مشارکت ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، که تهران در طول ۴۰ روز به آن‌ها حمله کرده بود، پیش می‌رفت. این نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر تنش‌های مستقیم میان ایران و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و ابعاد گسترده‌تر درگیری‌ها، از جمله وضعیت لبنان، در مراحل اولیه مورد توجه کمتری قرار گرفته است





