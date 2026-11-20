محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم افزایش آلودگی هوا و غبار در شهرهای بزرگ تا اواسط هفته خبر داد و دمای اهواز و بهبهان را اعلام کرد.

محمد سبزه‌زاری ، مدیرکل هواشناسی خوزستان، هشدار جدی درباره تداوم تشدید غلظت آلاینده‌های جوی و پدیده غبار در شهرهای بزرگ و صنعتی این استان صادر کرد. بر اساس آخرین تحلیل‌های کارشناسی، شرایط جوی نامناسب در روزهای آینده ادامه خواهد داشت که این امر می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر سلامت شهروندان و ترافیک شهری بگذارد. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده پایدار بودن جو در سطح استان و کاهش سرعت انتشار ذرات معلق در هوا است.

تداوم پایداری هوا و افزایش غبار آلوده

به گزارش منابع معتبر هواشناسی، نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا اواسط هفته، جو در بیشتر نقاط خوزستان پایدار باقی خواهد ماند. این پایداری جوی مانع از گردش مناسب هوا شده و منجر به تجمع آلاینده‌ها در لایه‌های نزدیک به سطح زمین می‌شود. در نتیجه، غلظت ذرات معلق و غبار در هوای شهرهای صنعتی و کلان‌شهرها به شدت افزایش می‌یابد و کیفیت هوا در سطح ناسالم قرار خواهد گرفت.

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پیش‌بینی پدیده مه رقیق در مناطق مختلف

سبزه‌زاری افزود که در روزهای آتی، احتمال وقوع پدیده مه رقیق در ساعات صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی، جنوبی، غربی و مرکزی و همچنین ارتفاعات استان خوزستان مورد انتظار است. این پدیده علاوه بر کاهش دید در راه‌های مواصلاتی، می‌تواند رانندگی را دشوار سازد. همزمان، برای امروز و فردا که مصادف با ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه است، وزش باد متوسط در بخش‌های جنوبی، غربی و مرکزی پیش‌بینی شده که ممکن است در پراکنش بخشی از آلاینده‌ها موثر باشد.

تغییرات دمایی در اهواز و بهبهان

بر اساس گزارش‌های دریافتی در شبانه‌روز گذشته، تغییرات دمای قابل توجهی در نقاط مختلف استان رخ داده است. شهر اهواز با دمای ۳۱.۳ درجه سانتیگراد به عنوان گرم‌ترین نقطه و شهر بهبهان با دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد به عنوان سردترین منطقه استان خوزستان شناسایی شدند. نوسانات دمایی در شهر اهواز در این بازه زمانی بین ۳۱.۳ و ۱۷.۴ درجه سانتیگراد متغیر بوده است که نشان‌دهنده تفاوت‌های دمایی شدید بین روز و شب در این منطقه است.

تأثیرات بر شرایط شهری و سلامت شهروندان

تداوم این شرایط جوی نه تنها بر کیفیت هوا تأثیر می‌گذارد، بلکه نگرانی‌های جدی را درباره سلامت عمومی شهروندان ایجاد کرده است. تجمع غبار و آلاینده‌ها در هوای راکد، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آلرژیک را افزایش می‌دهد. شهروندان در شهرهای بزرگ خوزستان باید با توجه به توصیه‌های بهداشتی، از خروج غیرضروری در ساعات اوج غلظت آلودگی خودداری کرده و از ماسک‌های مناسب استفاده نمایند. این وضعیت تا زمانی که چرخه جوی تغییر کند و بادها شدت بگیرند، ادامه خواهد داشت.