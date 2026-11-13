محمد خالد الخیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، در نشست شورای امنیت از تداوم تنش‌های دریایی در تنگه هرمز و باب‌المندب هشدار داد و خواستار توافق مسالمت‌آمیز ایران و آمریکا شد.

محمد خالد الخیاری ، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه، روز جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای جدی از خطرات فزاینده تنش‌های منطقه‌ای و تداوم درگیری‌های دریایی در دو آبراه راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب خبر داد. این مقام ارشد سازمان ملل با تأکید بر پیامدهای ویرانگر این بحران برای ثبات جهانی، خواستار ورود فوری طرفین درگیر به مذاکرات دیپلماتیک شد تا از فاجعه‌ای گسترده‌تر جلوگیری به عمل آید.

گزارش رسمی حوادث دریایی و تلفات جانی

الخیاری در تشریح جزئیات گزارش‌های دریافتی از وضعیت روزانه مناطق دریایی، اشاره کرد که کشتی‌های تجاری غیرنظامی به طور فزاینده‌ای در معرض انواع حملات مستقیم قرار گرفته‌اند و بسیاری از این ناوه‌ها به همراه خدمه خود ماه‌هاست که در داخل خلیج فارس گرفتار شده‌اند. وی با استناد به آمار رسمی سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد که تا تاریخ ۱۱ نوامبر، مجموعاً ۱۳۴ مورد حادثه تأییدشده در تنگه هرمز و منطقه گسترده‌تر دریایی خاورمیانه ثبت شده است که متأسفانه منجر به کشته شدن ۲۵ دریانورد شده است.

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تهدید اقتصاد جهانی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل

مقام ارشد سازمان ملل هشدار داد که اختلال مستمر در مسیرهای دریانوردی مستقیماً باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه شده و این امر به تشدید تورم در بازارهای جهانی و تهدید امنیت غذایی کشورهای مختلف منجر خواهد شد. وی با بیان اینکه کشتی‌های غیرنظامی و شناورهای تجاری نباید هرگز به هدف حمله تبدیل شوند، خاطرنشان کرد که ترتیبات کنونی حاکم بر وضعیت دریانوردی در خاورمیانه همچنان پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی و از نظر امنیتی بسیار ناامن ارزیابی می‌شود و نیازمند بازنگری فوری است.

درخواست میانجی‌گری برای توافق بین ایران و آمریکا

الخیاری با استقبال گسترده از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک برای میانجی‌گری در این بحران، ابراز امیدواری کرد که میانجی‌گران بتوانند به ایران و ایالات متحده کمک کنند تا در نهایت به یک توافق مسالمت‌آمیز و پایدار دست یابند. او تأکید کرد که گلوگاه‌های راهبردی دریایی به هیچ عنوان نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اجبار نظامی تبدیل شوند و این مکانیزم‌های حیاتی برای تجارت جهانی باید همواره باز و امن باقی بمانند.

نقش شورای امنیت در حل بحران خاورمیانه

این نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت دستور کار "وضعیت در خاورمیانه" برگزار شد و در آن دستیار دبیرکل سازمان ملل خطاب به تمامی طرفین درگیر بیان کرد که جهان به دیپلماسی نیاز دارد نه اقدامات نظامی بیشتر که می‌تواند منجر به گسترش ناامنی در منطقه شود. او با ارجاع به گزارش‌های روزانه از حوادث دریایی، بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه اقدامی که امنیت جانی کشتیرانان را به خطر بیندازد، تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست تا با حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه، به کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب کمک کنند.