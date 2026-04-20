تحلیلگر برجسته جهان عرب با اشاره به شکست سیاستهای فشار حداکثری آمریکا، از هراس ترامپ از جنگ فرسایشی سخن گفت و تأکید کرد که ایران با ایستادگی در برابر محاصره دریایی، محاسبات واشنگتن را برهم زده است.
عبدالباری عطوان ، تحلیلگر برجسته و سرشناس جهان عرب، در تحلیلی جامع پیرامون تحولات اخیر منطقه، هشدار داد که سه روز آینده نه تنها سرنوشت جنگ و صلح در خاورمیانه، بلکه مسیر تحولات جهانی را به شکلی بنیادین دستخوش تغییر خواهد کرد. وی با بررسی شاخصهای موجود، تأکید کرد که نشانهها به هیچ وجه نویدبخش آرامش نیستند. به گفته عطوان، اقدام اخیر یک کشتی جنگی آمریکایی در تیراندازی و ممانعت از عبور یک شناور ایرانی حامل کالا، نمونه بارز رفتارهای تحریکآمیزی است که تنشها را به اوج رسانده است.
او معتقد است که ایالات متحده به جای اتخاذ رویکرد دیپلماتیک واقعی، همچنان بر سیاست محاصره دریایی و تحمیل اراده یکجانبه بر تهران اصرار دارد. از نظر عطوان، سخنان دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایران را مجبور به پذیرش شروط آمریکا خواهد کرد، در تضاد کامل با روح مذاکرات قرار دارد؛ چرا که نمیتوان پیش از آغاز گفتوگو، با زبان تهدید و تخریب پلهای ارتباطی به دنبال توافق بود. در این میان، موضع ایران کاملاً شفاف و استوار باقی مانده است؛ جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تا زمان تداوم محاصره دریایی از سوی واشنگتن، در هیچ مذاکرهای شرکت نخواهد کرد و تنگه هرمز همچنان به روی دریانوردیِ مرتبط با طرفهای محاصرهکننده بسته خواهد ماند. عطوان در بخش دیگری از تحلیل خود به ماهیت رویکردهای ترامپ پرداخت و او را به دروغگویی سازمانیافته متهم کرد. وی با استناد به آمارهای منتشر شده توسط موسسه واشنگتنپست، به سابقه طولانی ترامپ در ارائه اطلاعات خلاف واقع اشاره کرد و تأکید نمود که ادعاهای اخیر وی مبنی بر پذیرش شروط آمریکا توسط ایران و موافقت با توقف غنیسازی اورانیوم، کذب محض است. عطوان تصریح کرد که مقامات ایرانی بارها اعلام کردهاند هیچگونه تسلیمی در پرونده هستهای رخ نخواهد داد و سناریوهایی همچون توقف غنیسازی برای بازههای طولانیمدت ۱۰ یا ۱۵ ساله، صرفاً با هدف فریب افکار عمومی مطرح شده است. تحلیلگر جهان عرب افزود که ایران در ۴۰ روز گذشته پایداری بینظیری از خود نشان داده و در وضعیت دفاع مشروع، کوچکترین عقبنشینی در برابر تهدیدها نداشته است. وی خاطرنشان کرد که ترامپ به شدت از وقوع یک جنگ فرسایشی طولانیمدت در هراس است، چرا که چنین نبردی موجودیت پایگاههای نظامی آمریکا و منافع این کشور در منطقه را به شکلی جدی تهدید میکند. در واقع، این هراس از جنگ فرسایشی بود که ترامپ را وادار کرد هیئتی را به اسلامآباد بفرستد تا شاید راهی برای خروج از بنبست بیابد. در نهایت، عطوان به این نکته کلیدی اشاره کرد که ایده آتشبس، ابتکاری بود که مستقیماً از سوی خودِ ترامپ مطرح شد، نه ایران؛ زیرا ایالات متحده به درستی دریافت که تهدیدهای ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، نه یک شعار، بلکه یک اراده عملی و اجرایی است. تحمیل آتشبس در لبنان توسط واشنگتن و مجبور شدن نتانیاهو به پذیرش آن بدون هماهنگی با کابینهاش، گواهی بر صحت این تحلیل است که آمریکا قدرت بازدارندگی ایران را باور کرده است. عطوان تأکید دارد که ایرانیها برای رویارویی احتمالی در صورت شکست آتشبس، موشکهای خود را آماده نگه داشتهاند. او معتقد است که تهران با تکیه بر استراتژی مقاومت، هرگز به زانو درنخواهد آمد و روزهای آتی، آزمون نهایی برای سنجش میزان واقعبینی واشنگتن در برابر عزم راسخ ایران خواهد بود. در این میان، پایان مهلت آتشبس در روز چهارشنبه میتواند نقطه عطفی در معادلات نظامی و سیاسی منطقه تلقی شود که یا به سمت کاهش تنش میرود و یا شرایط را به سمت رویارویی مستقیم سوق میدهد
