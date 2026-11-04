فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر روز ۱۳ آبان هشدار داد که تکرار اشتباهات محاسباتی آمریکا منجر به پیروزی‌های بیشتر ایران و اضمحلال رژیم صهیونیستی خواهد شد.

سرتیپ محمّد کرمی ، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی رسمی و محکم به مناسبت گرامیداشت روز ۱۳ آبان ، هشدارهای جدی را خطاب به ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل منتشر کرد. وی با اعلام این نکته که تکرار هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی دشمنان، تنها به معنای تسریع در اخراج آنان از منطقه خاورمیانه و نابودی کامل رژیم صهیونیستی خواهد بود، بر استمرار پیروزی‌ها و سربلندی ملت ایران تأکید ورزید.

بازخوانی جنایات دهه‌ها سال استکبار جهانی

این فرمانده ارشد نظامی تصریح کرد که روز ۱۳ آبان که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری شده است، فرصتی مغتنم برای بازخوانی جنایات نظام سلطه به سرکردگی آمریکا است. وی خاطرنشان ساخت که ابعاد مختلف دشمنی‌های نظام سلطه و رژیم غاصب علیه ملت ایران باید برای نسل‌های حاضر، به ویژه جوانان این مرز و بوم، به وضوح بازخوانی شود تا ابعاد تاریخی این خصومت‌ها درک گردد.

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پیوند تاریخی تبعید امام خمینی تا تسخیر سفارت

سرتیپ کرمی پیوند معنوی میان وقایع سرنوشت‌ساز ماه آبان را یادآوری کرد؛ از تبعید حضرت امام (ره) در سال ۱۳۴۳ گرفته تا به شهادت رسیدن دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ توسط رژیم شاهنشاهی. همچنین وی به واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ اشاره کرد که نشان‌دهنده استمرار خصومت جبهه استکبار و مسیر رسالت ملت ایران در حفظ استقلال و کیان کشور طی بیش از شش دهه گذشته است.

تحلیل رفتار خصمانه آمریکا و کودتاهای ۱۴۰۴

وی پیشینه رفتارهای خصمانه آمریکا را از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا تحمیل جنگ‌های دوم و سوم و اغتشاشات کودتاگونه دی‌ماه سال ۱۴۰۴ بررسی کرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه خاطرنشان ساخت که تمام این اقدامات حاکی از خوی استکباری ساختار سلطه‌جوی آمریکا برای براندازی ایران است که به فضل الهی و با ایستادگی مردم مقاوم، همواره ناکام مانده است.

انسجام ملی و نقش نیروهای مسلح در روزهای سخت

این مقام نظامی بر نقش کلیدی پایمردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میادین نبرد و حضور مستمر مردم بصیر در تجمع‌های شبانه تأکید کرد. وی تلاش و مجاهدت بی‌وقفه مسئولین نظام را در تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی، جلوه‌ای دیگر از انسجام و نقش‌آفرینی پیروزمندانه در مقابل خباثت‌های دشمنان قلمداد نمود که باعث شده است بدخواهان این ملت مبعوث شده و دریافته باشند که مسیرشان به نابودی می‌انجامد.

دعای پیروزی قاطع و یادمان شهدای ۱۳ آبان

در پایان پیام سرتیپ کرمی، ضمن گرامیداشت یاد و جانفشانی‌های تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، به ویژه امام راحل، امام شهید و شهدای عزیز ۱۳ آبان ماه، از درگاه خداوند متعال پیروزی قاطع و سربلندی ایران مقتدر بر دشمنان ددمنش آمریکایی، صهیونی و دست‌نشاندگان آنان مسئلت شد تا نشان‌دهنده امیدواری همیشگی به آینده‌ای روشن و مستقل برای کشور باشد.