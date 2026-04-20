دولت آمریکا به دلیل افزایش تهدیدات گروههای شبهنظامی، خواستار خروج کارکنان شرکت پیمانکار دفاعی وی۲اکس از عراق و کویت شد، اما مقاومت شرکت در برابر این دستور به دلیل نگرانی از فسخ قرارداد، بحران امنیتی جدیدی ایجاد کرده است.
گزارشهای تازه منتشر شده در رسانههای بینالمللی نشان میدهد که دولت ایالات متحده به شکلی غیرمنتظره از شرکت پیمانکار دفاعی وی۲اکس درخواست کرده است تا تمامی نیروها و کارکنان خود را از مناطق حساس در کشورهای عراق و کویت خارج کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نهادهای امنیتی آمریکا هشدارهای جدی درباره احتمال هدف قرار گرفتن مستقیم این افراد توسط گروههای شبهنظامی محلی دریافت کردند.
طبق اطلاعات به دست آمده، این شرکت پیمانکاری در پایگاههای استراتژیکی همچون پایگاه هوایی شهید سرتیپ علی فلیح که به نام بلد نیز شناخته میشود و همچنین در مناطق اربیل و برخی سایتهای نظامی در کویت حضور فعالی دارد. نگرانیهای امنیتی زمانی به اوج رسید که در ماه مارس گذشته، یکی از کارکنان این مجموعه در جریان یک حمله پهپادی در خاک عراق جان خود را از دست داد و این حادثه موجب شد فشارها بر این شرکت برای تامین امنیت جانی نیروهای غیرنظامی به شدت افزایش یابد. بر اساس جزئیات ارائه شده توسط منابع آگاه در روزنامه گاردین، نمایندگان وزارت خارجه آمریکا در تاریخ ۲۰ فروردین ماه طی نشستی اضطراری با مدیران ارشد شرکت وی۲اکس، مراتب نگرانی عمیق خود را از وضعیت امنیتی پایگاه بلد ابراز داشتند. این شرکت که تحت یک قرارداد کلان ۲۵۲ میلیون دلاری مسئولیت پشتیبانی لجستیکی و خدمات امنیتی ارتش آمریکا را بر عهده دارد، هماکنون در موقعیت دشواری قرار گرفته است. در حالی که دولت آمریکا خواستار خروج کارکنان برای جلوگیری از تلفات احتمالی بیشتر است، گزارشها حاکی از آن است که مدیریت این شرکت در پی فشارهای اقتصادی و ترس از ابطال قرارداد از سوی دولت عراق، از اجرای کامل طرح تخلیه خودداری میکند. کارمندان مستقر در پایگاه بلد با ابراز ناامیدی از وضعیت موجود اعلام کردهاند که مدیریت به آنها اخطار داده است که هرگونه اقدام خودسرانه برای ترک پست به منزله خروج داوطلبانه تلقی شده و منجر به اخراج آنها خواهد شد، چرا که ادعا میشود سطح تهدیدات هنوز به درجه اضطراری نرسیده است. این وضعیت دوگانه، بار دیگر چالشهای فعالیت پیمانکاران دفاعی در مناطق پرخطر خاورمیانه را برجسته کرده است. کارمندان میگویند که شرکت وی۲اکس در طول ماههای اخیر، اطلاعات بسیار محدودی درباره طرحهای تخلیه اضطراری در اختیار آنها قرار داده و بسیاری از نیروها احساس میکنند که قربانی بازیهای سیاسی و مالی شدهاند. نبود حفاظت کافی و تکیه صرف بر توانمندیهای داخلی پایگاهها، امنیت هزاران غیرنظامی را که تحت قراردادهای لجستیکی در حال خدمت هستند، با خطر مواجه کرده است. فعالان حقوق کارگری و تحلیلگران دفاعی معتقدند که اولویت دادن به سود حاصل از قرارداد ۲۵۲ میلیون دلاری در برابر امنیت جانی کارکنان، یک نقض آشکار استانداردهای اخلاقی در فضای جنگی محسوب میشود. در نهایت، تداوم این کشمکش میان سیاستهای دولت واشنگتن و منافع مالی شرکتهای پیمانکار، آینده حضور نیروهای پشتیبانی در عراق و کویت را در هالهای از ابهام فرو برده است و انتظار میرود در روزهای آینده فشارهای دیپلماتیک برای حل این بحران افزایش یابد
