سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با مدعیان نفوذ در پرونده‌ها و تدوین دستورالعمل ساماندهی کافه‌ها اعلام کرد.

سیدعلی کاظمی ، سخنگوی قوه قضاییه ، در پنجمین نشست خبری خود ضمن تشریح رویکردهای جدید دستگاه قضا، به موضوعات حساسی از جمله برخورد با مدعیان نفوذ در پرونده‌های حقوقی و همچنین تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی فعالیت‌های کافه‌ها پرداخت.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت و امانتداری در بدنه قضاییه اعلام کرد که هیچ‌گونه ارتباطی میان متهمان پرونده‌های پیچیده و کارکنان دستگاه قضا احراز نشده است و افرادی که خود را دارای نفوذ می‌دانند، صرفاً عناوین جعلی را به کار می‌برند.

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برخورد قوه قضاییه با مدعیان نفوذ و جعل عنوان

سیدعلی کاظمی رسماً به عموم مردم هشدار داد که از مراجعه به افراد سودجویی که ادعای نفوذ در مراجع قضایی را دارند، جداً خودداری کنند و اینگونه مدعیان را جدی نگیرند.

وی خاطرنشان ساخت که قوه قضاییه نسبت به سلامت همکاران خود حساسیت بالایی دارد و بر آنان نظارت مستمر را اعمال می‌کند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

کاظمی افزود اگر شهروندان با چنین افرادی مواجه شوند یا احساس کنند قصد کلاهبرداری با عنوان نفوذ را دارند، باید بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره تلفنی ۱۵۸۰ که متعلق به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است، گزارش دهند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد که مراجعه به این مدعیان جعلی نه‌تنها کمکی به حل پرونده‌ها نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث شود مراجعان به جرم مشارکت در کلاهبرداری یا ارتکاب سایر تخلفات متهم شوند و وارد چرخه قضایی گردند.

تدوین دستورالعمل ساماندهی کافه‌ها و رویکرد فرهنگی

در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، سیدعلی کاظمی خبر داد که دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی دقیق‌تر و استانداردسازی فعالیت‌های کافه‌ها در حال تدوین است و این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی میان دادستانی و صاحبان کافه‌ها توضیح داد که هدف از این رویکرد، اتخاذ ملاحظات فرهنگی در حل مسائل مرتبط با این مراکز و مقابله با ناهنجاری‌های احتمالی است.

این اقدام در راستای مصوبه دیروز شورای عالی قوه قضاییه انجام می‌شود که در آن ریاست قوه قضاییه بر لزوم داشتن رویکرد فرهنگی به جای برخوردهای صرفاً پلیسی تأکید کردند و پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی را مکلف به بررسی‌های لازم در این زمینه کردند.

کاظمی همچنین یادآور شد که در حوزه فعالیت‌های مجازی و بلاگری، اگر محتوا جنبه آموزشی داشته باشد قوه قضاییه استقبال می‌کند، اما هرگونه نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی با قوت تمام برخورد خواهد شد.

سامانه سامع و نظارت بر حقوق شهروندی در محاکم

سیدعلی کاظمی در پاسخ به سوال‌های مطروحه درباره نصب دوربین در شعب دادگاه‌ها و اتاق‌های شهادت، به تصویب نخستین قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد قوه قضاییه اشاره کرد.

وی گفت برای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، سامانه‌ای تحت عنوان "سامع" راه‌اندازی شده است که به شهروندان امکان می‌دهد تخلفات رفتارها را گزارش کرده و با مدیران قضایی در ارتباط باشند.

در این سامانه کاربران علاوه بر گزارش تخلفات، می‌توانند رفتارهای مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز معرفی کنند تا از این ظرفیت برای ترویج ارزش‌های انسانی و تقدیر شایسته استفاده شود.

دسترسی به این سامانه از طریق آدرس اینترنتی سامع و با ثبت‌نام کاربران فراهم است و ابزار مهمی برای شفافیت بیشتر در عملکرد نیروهای انتظامی و قضایی محسوب می‌شود.

محدودیت‌های نصب دوربین در شعب قضایی و پرونده‌های حساس

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که ضبط تمام رویدادها در شعب دادگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و این موضوع با محدودیت‌های جدی روبروست که ریشه در قوانین و اصول حقوقی دارد.

به بیان دقیق‌تر، در برخی پرونده‌ها موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آن‌ها جلوگیری شود تا حقیقت به درستی احراز گردد.

همچنین در پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین معمولاً خواهان رسیدگی محرمانه هستند و قانون‌گذار نیز در مواردی مانند پرونده‌های اطفال محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.

با این وجود، در برخی شعب دادگاه کیفری یک امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات پرونده‌های مهم ثبت شود و مراجع نظارتی نیز می‌توانند از ظرفیت نظارت برخط برای بررسی عملکرد شعب استفاده کنند.