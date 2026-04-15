صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تداوم جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران، همراه با قیمت‌های بالای انرژی، اقتصاد جهانی را در معرض خطر رکود قرار داده است. این نهاد در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود اعلام کرده است که در بدترین سناریو، یعنی در شرایطی که قیمت نفت، گاز و مواد غذایی جهش پیدا کرده و در سال جاری و آینده در سطحی بالا باقی بماند، رشد اقتصاد ی جهان در سال ۲۰۲۶ ممکن است به کمتر از ۲ درصد کاهش یابد.

چنین وضعیتی به معنای نزدیک شدن به آستانه رکود جهانی خواهد بود، رخدادی که از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار اتفاق افتاده است. آخرین مورد رکود در دوران همه‌گیری کووید رخ داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، معتقد است که «مقدار اندکی درد اقتصادی» بهایی است که می‌توان برای از میان برداشتن خطر حمله هسته‌ای ایران به پایتخت‌های غربی پرداخت. از زمان آغاز جنگ در بیش از شش هفته پیش، قیمت انرژی به شدت افزایش یافته است. این وضعیت پس از آن رخ داد که مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز عملاً بسته شد و مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران در پاکستان ناکام ماند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد جهانی بار دیگر در معرض خطر انحراف از مسیر خود قرار گرفته است؛ این بار به دلیل آغاز جنگ در خاورمیانه در اواخر فوریه ۲۰۲۶. این نهاد افزود که شدیدترین شرایطی که می‌تواند به کندی رشد جهانی منجر شود، شامل رسیدن متوسط قیمت نفت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال جاری و افزایش آن به ۱۲۵ دلار در سال ۲۰۲۷ است. بر اساس این فرضیات، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال آینده ممکن است به حدود ۶ درصد برسد، وضعیتی که می‌تواند بانک‌های مرکزی را ناگزیر به افزایش نرخ بهره برای مهار رشد قیمت‌ها کند. پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده است که تداوم درگیری‌ها به افزایش شتابان تورم، بالا رفتن نرخ بیکاری و بروز ناامنی غذایی در برخی کشورها منجر خواهد شد. او حتی تاکید کرده است که اگر درگیری همین امروز پایان یابد، تأثیر آن بر عرضه نفت می‌تواند به اندازه پیامدهای بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ باشد، زمانی که کشورهای عرب تولیدکننده نفت در جریان جنگ یوم کیپور، علیه آمریکا و دیگر کشورهای حامی اسرائیل، تحریم نفتی اعمال کردند. با این حال، آقای گورینشاس اذعان داشته است که جهان امروز وابستگی کمتری به نفت و سوخت‌های فسیلی دارد و به همین دلیل تأثیر این وضعیت بر مصرف‌کنندگان با شدت کمتری احساس خواهد شد. قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تا حدود ۱۲۰ دلار افزایش یافت، اما سپس کاهش پیدا کرد و روز سه‌شنبه هر بشکه نفت خام نزدیک به ۹۹ دلار معامله شد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که اگر شرایط جاری به مدت دو سال ادامه یابد، خطر رکود افزایش بیشتری خواهد یافت. این نهاد اعلام کرده است که اگر درگیری طی چند هفته آینده حل‌وفصل شود و تولید و صادرات انرژی از خاورمیانه تا میانه سال جاری به حالت عادی بازگردد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳/۱ درصد خواهد رسید. این رقم کمتر از پیش‌بینی قبلی است که ۳/۳ درصد بود. همچنین این نهاد پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال آینده را بدون تغییر و در سطح ۳/۲ درصد حفظ کرده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در میان اقتصادهای پیشرفته جهان، بریتانیا بیشترین آسیب را از شوک انرژی ناشی از جنگ ایران خواهد دید. این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری را از ۱/۳ درصد به ۰/۸ درصد کاهش داده است. با این حال، انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا سپس بهبود یابد و به رشد ۱/۳ درصدی برسد. بر اساس پیش‌بینی‌های این صندوق، کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس احتمالاً در سال جاری با کاهش شدید رشد یا حتی انقباض اقتصادی مواجه خواهند شد. این نهاد برآورد کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری ۶/۱ درصد کوچک خواهد شد. با این حال، پیش‌بینی می‌کند که اگر جنگ طی چند هفته آینده پایان یابد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۷ به ۳/۲ درصد بازگردد. برخی کشورها مانند قطر که یکی از تأمین‌کنندگان اصلی گاز طبیعی مایع است، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته‌اند. تأسیسات راس لفان در قطر، بزرگ‌ترین پالایشگاه ال‌ان‌جی در جهان، هدف حمله قرار گرفته و انتظار نمی‌رود در آینده نزدیک به صورت کامل عملیاتی شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت دونالد ترامپ، بیان کرده است که نسبت به پیامدهای اقتصادی این بحران کمتر نگران است تا خطرات آن برای امنیت جهانی. او گفته است: «فکر کنید اگر یک سلاح هسته‌ای به لندن اصابت کند، چه تأثیری بر تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد داشت... منظورم این است که من کمتر نگران پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت هستم و بیشتر به امنیت بلندمدت توجه دارم.» آقای بسنت افزود: «بزرگ‌ترین ریسکی که می‌توان پذیرفت، ریسکی است که نمی‌دانید در حال پذیرش آن هستید» و تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل «ریسک نهایی» حمله هسته‌ای ایران به کشورهای غربی را از بین برده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ به میزان ۸/۶ درصد کوچک شود، اما در سال بعد با رشد ۸/۶ درصدی بهبود یابد. این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که عراق در سال جاری از این جنگ ضربه اقتصادی بخورد و با کاهش ۶/۸ درصدی رشد مواجه شود، هرچند انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ به ۱۱/۳ درصد بازگردد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که تاب‌آوری اقتصادی کشورها به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله میزان آسیب به زیرساخت‌های انرژی، وابستگی به تنگه هرمز و در دسترس بودن مسیرهای جایگزین برای صادرات. برای مثال، عربستان سعودی خط لوله شرق به غرب خود را دارد که از خلیج فارس تا دریای سرخ امتداد یافته و می‌تواند روزانه تا ۷ میلیون بشکه نفت منتقل کند





