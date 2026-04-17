در پی تنشهای فزاینده در منطقه و تهدیدات احتمالی علیه تنگه هرمز، آژانس بینالمللی انرژی نسبت به جهش قیمتها در صورت انسداد این مسیر حیاتی هشدار داده است. این گزارش به ابعاد اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک این بحران پرداخته و دیدگاههای کارشناسان و مقامات بینالمللی را در بر میگیرد.
در شرایطی که تنشهای منطقهای بار دیگر بر شدت خود افزوده است، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) زنگ خطر را درباره پیامدهای اقتصاد ی انسداد احتمالی تنگه هرمز به صدا درآورده است. این نهاد معتبر در تازهترین گزارش خود، هشدار داده است که در صورت تداوم تهدیدات علیه این شاهراه حیاتی نفتی، شاهد جهش قابل توجهی در قیمتهای جهانی انرژی خواهیم بود. تنگه هرمز ، که بیش از ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق آن حمل و نقل میشود، نقشی کلیدی در تامین انرژی بازارهای جهانی ایفا میکند و هرگونه اختلال در تردد کشتیها در این منطقه میتواند عواقب ویرانگری برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
این هشدار در حالی مطرح میشود که برخی گمانهزنیها از افزایش تنشها میان ایران و قدرتهای غربی حکایت دارد و این موضوع نگرانیها را درباره امنیت مسیرهای دریایی در خلیج فارس افزایش داده است. علی دادپی، اقتصاددان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، با اشاره به کاهش ریسک انتقال و صادرات نفت از خلیج فارس و همچنین افزایش عرضه جهانی، پیشبینی کرده است که احتمالا شاهد کاهش قیمت انرژی خواهیم بود. این دیدگاه، با در نظر گرفتن عوامل عرضه و تقاضا و کاهش تنشها، به نوعی در مقابل هشدار آژانس بینالمللی انرژی قرار میگیرد، اما تحلیل وی بر پویاییهای پیچیده بازار انرژی و اثرگذاری عوامل مختلف بر قیمتها تاکید دارد.
در همین راستا، نگرانیها از تشدید اقدامات نظامی و پیامدهای آن بر امنیت منطقه، به موضوع انتقال فناوریهای پیشرفته نظامی نیز کشیده شده است. گزارش شبکه سیبیاس به نقل از ارزیابی آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا حاکی از آن است که چین در جریان جنگ، موضوع انتقال رادارهای پیشرفته به ایران را مورد بررسی قرار داده است. این موضوع، در کنار تنشهای منطقهای، میتواند بر معادلات نظامی و ژئوپلیتیکی منطقه تاثیرگذار باشد و بر ریسکهای امنیتی موجود بیافزاید.
در سوی دیگر، تحولات دیپلماتیک در منطقه نیز همچنان ادامه دارد. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در نخستین ملاقات رسمی خود در ترکیه، با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و گفتوگو کرد. شریف همچنین اعلام کرده است که به دعوت رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، برای شرکت در «مجمع دیپلماسی آنتالیا» به این شهر سفر کرده است. او ابراز امیدواری کرده است که این دیدارها منجر به گفتوگوهای معنادار برای تقویت دیپلماسی، تعمیق درک متقابل و پیشبرد صلح پایدار در منطقه شود. استقبال پاکستان از برقراری آتشبس در لبنان و تاکید بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، گامی در جهت تلاشهای منطقهای برای دستیابی به صلحی پایدار تلقی میشود.
در همین حال، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، ضمن استقبال از برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل، خواستار ادامه «مسیر مثبت مذاکرات مستقیم» و دستیابی به توافقهای بلندمدت برای تامین امنیت مرزها، محافظت از غیرنظامیان و تضمین امنیت صلحبانان سازمان ملل شده است. این موضع، نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک اروپا برای کاهش تنشها و برقراری ثبات در منطقه است.
در عرصه داخلی ایران، سپاه پاسداران در بیانیهای به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی، ضمن تاکید بر آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوز، بر تبعیت از فرامین مجتبی خامنهای تاکید کرده است. این بیانیه، همراه با اظهارات امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، مبنی بر آمادگی برای مقابله با تهدیدات، پیامی از آمادگی نظامی در داخل ایران را منعکس میکند. در همین حال، امید نوریپور، نایبرییس پارلمان آلمان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، از راهبردهای ایالات متحده و نحوه مواجهه کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرده و مردم ایران را در بنبستی میان جنگ و جمهوری اسلامی گرفتار دانسته است. این دیدگاه، نشاندهنده پیچیدگیهای روابط بینالمللی و انتقادات وارده بر رویکردهای فعلی در قبال ایران است.
اخباری مبنی بر احتمال دیدار نتانیاهو و میشل عون، رییسجمهوری لبنان، نیز منتشر شده که میتواند نقطه عطفی در روابط این دو کشور باشد، البته مشروط به تغییرات بنیادین در حمایت ایران از حزبالله، گزینهای که در حال حاضر دور از دسترس به نظر میرسد. نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، ادعا کرده است که آتشبس در لبنان با میانجیگری ایران و در چارچوب توافق تهران و واشینگتن حاصل شده است، روایتی که محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، به بررسی آن پرداخته است. در مجموع، تحولات اخیر، تصویری پیچیده از تنشهای ژئوپلیتیکی، معادلات اقتصادی مرتبط با انرژی و تلاشهای دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه را به نمایش میگذارد.
