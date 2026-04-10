اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع ناپایداری‌های جوی از جمله باد شدید، بارش‌های رگباری و رعد و برق در روز یکشنبه 23 فروردین هشدار داد. این هشدار شامل احتمال اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، سیلاب و کاهش دید است و از مردم خواسته شده احتیاط لازم را در سفرهای برون‌شهری و فعالیت‌های تفریحی داشته باشند. همچنین نسبت به شرایط گرد و خاک و وزش باد شدید در روزهای آینده نیز هشدار داده شده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع ناپایداری‌های همرفتی شامل باد شدید ، بارش ‌های رگباری و رعد و برق در روز یکشنبه ۲۳ فروردین هشدار داد. این هشدار به دلیل پیش‌بینی شرایط جوی ناپایدار صادر شده است که می‌تواند در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلال ایجاد کند. هشدار سطح زرد برای اطلاع‌رسانی به مردم و آماده‌سازی آن‌ها برای مواجهه با پدیده‌های جوی با شدت بیشتر از حد معمول صادر می‌شود، و همچنین مسئولان را از شرایط آگاه می‌سازد تا در صورت لزوم تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

بر اساس این هشدار، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد گردوخاک و در نقاط سردسیر و کوهستانی، بارش برف، پیش‌بینی می‌شود. \بر اساس اعلام هواشناسی، بارش‌های همرفتی در همه مناطق استان، به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی و شرقی اصفهان از جمله شهرستان‌های دهاقان، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدون‌شهر، کبوترآباد، کوهپایه، نایین، نطنز، ورزنه، خور و بیابانک، اصفهان، مبارکه، فریدن (داران)، فریدون‌شهر، چادگان، خوانسار، بویین‌میان‌دشت، چوپانان، نجف‌آباد و انارک رخ خواهد داد. هواشناسی همچنین نسبت به اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و کولاک برف در مناطق برفی هشدار داده است. در همین راستا، توصیه می‌شود هموطنان در سفرهای برون‌شهری احتیاط کنند، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی را رعایت نمایند، خودروها مجهز به وسایل زمستانی و سوخت کافی باشند، از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، از فعالیت‌های کوه‌نوردی پرهیز نموده و در فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی احتیاط نمایند. همچنین به آمادگی نیروهای امدادی نیز تاکید شده است. \علاوه بر این، هواشناسی نسبت به شرایط گردباد فشاری و وزش باد شدید، وقوع توفان لحظه‌ای همراه با گرد و خاک و کاهش دید موقتی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه (۲۳ تا ۲۵ فروردین) هشدار داده است. این شرایط در ابتدا مناطق جنوب، مرکز و شرق استان، به ویژه انارک، چوپانان، خور و بیابانک، دهاقان، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، کبوترآباد، کوهپایه، مبارکه، نایین، نجف‌آباد، ورزنه و اصفهان را در بر می‌گیرد و روز دوشنبه به نیمه غربی استان، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، سمیرم، فریدون‌شهر، گلپایگان، مهاباد، شاهین‌شهر و میمه، نطنز، خوانسار، دهق، عسگران، کاشان، آران و بیدگل و بویین‌میان‌دشت گسترش می‌یابد. در روز سه‌شنبه نیز در مناطق شمال و شرق استان، آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نایین، نطنز، ورزنه، شاهین‌شهر و میمه ادامه خواهد داشت. بر اساس این هشدار، احتمال سقوط اشیای سبک از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت (داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها)، شکستن شاخه‌های درختان فرسوده، آسیب به خطوط انتقال برق و اختلال موقت در شبکه، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد و همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و گلخانه‌ها وجود دارد. در همین راستا، توصیه می‌شود تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی اتخاذ شود، استحکام‌سازی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی مورد توجه قرار گیرد، از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود و در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد احتیاط شود





هواشناسی اصفهان هشدار زرد بارش باد شدید گرد و خاک

