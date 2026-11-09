حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران از تشدید بارش‌ها و برف در ارتفاعات تا روز چهارشنبه خبر داد و از شهروندان خواست مراقب باشند.

حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران هشدارهای جدی را درباره وضعیت جوی پیش‌رو در این استان صادر کرد. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، بارش‌های پاییزی و زمستانی شدیدی در شرف وقوع است که باید جدی گرفته شود.

جزئیات پیش‌بینی بارش و دما در مازندران

بر اساس گزارش‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. این سامانه جوی موجب بارندگی در مناطق مختلف استان مازندران می‌شود.

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شدت این بارش‌ها در نواحی ساحلی دریای خزر و همچنین ارتفاعات البرز افزایش چشمگیری خواهد داشت. در نواحی سردسیر و ارتفاعات، بارش‌ها به شکل برف خواهد بود و کاهش محسوس دمای هوا از امروز تا چهارشنبه پیش‌بینی شده است.

مناطق مرکزی و شرقی مازندران نیز انتظار دارند بارش‌هایی با شدت و مقدار بیشتری را تجربه کنند که نیاز به آمادگی بیشتری دارد.

دستگاه‌های اجرایی در وضعیت آماده‌باش

حسینعلی محمدی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تصریح کرد که تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران باید در حالت آماده‌باش باشند.

این دستگاه‌ها ملزم هستند تجهیزات و امکانات مورد نیاز را در دسترس داشته و اقدامات پیشگیرانه را برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی در دستور کار قرار دهند.

توصیه‌های ایمنی برای شهروندان و گردشگران

از شهروندان خواسته شده است از تردد و توقف غیرضروری در محورهای کوهستانی و مناطق مرتفع خودداری کنند. کوهنوردان و طبیعت‌گردان نیز در زمان فعالیت این سامانه باید از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

رانندگان موظف به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ هستند و باید سرعت مطمئنه را رعایت نمایند. استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی اکیداً ممنوع اعلام شده است.

کشاورزان، باغداران و دامداران نیز باید تمهیدات پیشگیرانه‌ای را برای مقابله با کاهش دما و شرایط نامساعد جوی اتخاذ کنند تا خسارات احتمالی کاهش یابد.

پیگیری هشدارهای رسمی و هوشیاری عمومی

در پایان حسینعلی محمدی با تأکید بر ضرورت هوشیاری عمومی و آمادگی دستگاه‌های مسئول، از شهروندان خواست اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را به‌طور جدی دنبال کنند.

رعایت توصیه‌های ایمنی توسط همه افراد در این دوران حساس، نقش کلیدی در کاهش خطرات و حفظ امنیت جانی و مالی دارد.