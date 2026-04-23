افزایش هشدارها درباره پیامدهای جنگ در ایران و منطقه، از جمله ناامنی غذایی و فقر، همزمان با تشدید تنشها در مرزهای لبنان و ادامه مواضع سختگیرانه در قبال مذاکرات با آمریکا.
نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی در برلین با تاکید بر ضرورت عدم تعامل اروپا با جمهوری اسلامی و پوشش رسانهای دقیقتر تحولات ایران به پایان رسید.
همزمان، هشدارها درباره پیامدهای فاجعهبار جنگ در ایران، به ویژه در حوزه امنیت غذایی، افزایش یافته است. الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، اعلام کرده که اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی ناشی از تنشها در تنگه هرمز، میتواند بیش از ۳۰ میلیون نفر را به زیر خط فقر بکشاند. این بحران در حالی رخ میدهد که کشاورزان در فصل کشت قرار دارند و کمبود کود، بهرهوری بخش کشاورزی را به شدت کاهش داده است.
دی کرو پیشبینی میکند ناامنی غذایی در ماههای آینده به اوج خود خواهد رسید و امکان جلوگیری از آن بسیار محدود است. علاوه بر این، کمبود انرژی و کاهش حوالههای ارزی نیز از دیگر پیامدهای این بحران اعلام شده است. در عرصه بینالمللی، ارتش اسرائیل بار دیگر به غیرنظامیان لبنانی هشدار داده است که به روستاهای جنوب لبنان بازنگردند. این هشدار در حالی صادر میشود که آتشبسی شکننده بین اسرائیل و حزبالله برقرار است.
سخنگوی ارتش اسرائیل، افیخای ادرعی، دلیل این هشدار را ادامه فعالیتهای تروریستی حزبالله عنوان کرده و تاکید کرده که ارتش اسرائیل در مواضع خود در جنوب لبنان مستقر مانده است. محدودیتهای حرکتی برای ساکنان مناطق مرزی نیز اعمال شده است. در همین حال، حسن فضلالله، نماینده ارشد حزبالله در پارلمان لبنان، اعلام کرده که در صورت پایبندی کامل اسرائیل به آتشبس، حزبالله نیز آماده ادامه آن است.
همزمان، مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا نیز با موضعگیریهای تند و انتقادی همراه بوده است. امیرحسین قاضیزاده هاشمی، معاون سابق رئیسجمهور، پاکستان را به دلیل وابستگی به عربستان سعودی و نفوذ آمریکا، کشور مناسبی برای میانجیگری ندانسته و حضور سرویسهای امنیتی امارات در بلوچستان پاکستان را نیز عامل ناامنی در این کشور عنوان کرده است. در داخل ایران، مواضع تند و سختگیرانه در قبال مذاکرات با آمریکا همچنان ادامه دارد.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، هرگونه مذاکره را تا زمانی که آمریکا به شکست اقرار نکند، ممنوع اعلام کرده و خواستار هدف قرار دادن فرودگاهها، هتلها و کشورهایی شده که امکانات و فرودگاه در اختیار گروههایی قرار میدهند که به مقامهای جمهوری اسلامی آسیب میرسانند. در مقابل، برخی از نمایندگان مجلس بر اتفاق نظر قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی بر سر مواضع تیم مذاکرهکننده تاکید کرده و بر مقاومت در برابر دشمنان و دفاع از خاک کشور تاکید دارند.
همچنین، خبرهایی مبنی بر اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز منتشر شده است. محسن سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، تایید کرده که جمهوری اسلامی از کشتیهای عبوری وجوهی اخذ میکند و میزان این وجوه را خود تعیین میکند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که عباس موسوی، مسئول تشریفات ریاستجمهوری، روند توافق را زمانبر و مذاکره با دشمن را در شرایط جنگی دشوار توصیف کرده است.
اظهارات محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، نیز نشاندهنده ادامه رویکرد ضدآمریکایی در ایران است
ایران جنگ فقر ناامنی غذایی تنگه هرمز اسرائیل حزبالله مذاکرات آمریکا رضا پهلوی