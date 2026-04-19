دونالد ترامپ، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، با انتشار ویدیویی از اعتراضات ایران و تهدید به نابودی نیروگاهها و پلهای این کشور در صورت عدم توافق، تنشها را افزایش داد. در همین حال، هیاتی از آمریکا به سرپرستی جیدی ونس به اسلامآباد خواهد رفت تا با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کند. این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری از از سرگیری پروازهای بینالمللی از مبدأ فرودگاه مشهد خبر داده است.
همزمان با افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ، دونالد ترامپ ، رئیسجمهور پیشین آمریکا ، بار دیگر با انتشار ویدیویی از اعتراضات مردمی در ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروثسوشال، به موضوع ایران پرداخته است. این اقدام ترامپ در واکنش به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا در خصوص کشتار شهروندان ایران ی به دست حکومت صورت گرفته و نشاندهنده تمرکز دوباره او بر مسائل داخلی ایران است.
این در حالی است که تصاویر منتشرشده از یک حادثه در استان گلستان، ستونهای بلند دود غلیظ ناشی از سوختن مواد یونولیت را نشان میدهد و مقامات محلی اعلام کردهاند که جای نگرانی نیست، هرچند دامنه آتشسوزی گسترده به نظر میرسد.
در جبهه دیپلماسی، خبرها حاکی از تحرکات قابل توجهی است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که پروازهای بینالمللی از مبدأ فرودگاه مشهد از روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه از سر گرفته خواهد شد. این خبر میتواند نشانهای از کاهش برخی محدودیتها و بازگشت به وضعیت عادی در بخش حمل و نقل هوایی بینالمللی باشد. در همین راستا، آوی دیختر، وزیر کشاورزی اسرائیل و رئیس پیشین شاباک، تاکید کرده است که نبرد با ایران باید به عنوان بخشی از یک سلسله جبهههای به هم پیوسته در نظر گرفته شود و ایران را کانون اصلی این جبههها دانسته است. وی هدف نهایی را رفع تهدید هستهای ایران عنوان کرده و معتقد است که این ماموریت به تنهایی توسط اسرائیل قابل تکمیل نیست و نیازمند مشارکت ایالات متحده است.
خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام کاخ سفید، گزارش داده است که جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، به همراه استیو ویتکاف و جرد کوشنر، برای انجام گفتگوهایی با جمهوری اسلامی به پاکستان سفر خواهند کرد. این هیات قرار است مذاکرات مهمی را با نمایندگان ایران در اسلامآباد پیگیری کنند. دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی که از سوی خبرنگار فاکسنیوز منتشر شده، جمهوری اسلامی را به «نقض جدی آتشبس» متهم کرده و تهدید کرده است که در صورت عدم توافق، ایالات متحده تمام نیروگاهها و پلهای ایران را نابود خواهد کرد و دیگر خبری از رویکرد ملایم نخواهد بود. او این مذاکرات را «آخرین شانس» حکومت ایران خوانده و بر جدیت موضع خود در صورت عدم امضای توافق تاکید کرده است. خبرنگار فاکسنیوز جزئیاتی از پیشنهاد آمریکا را نیز منتشر کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و پایان دسترسی جمهوری اسلامی به اورانیوم با غنای بالا است.
از سوی دیگر، خبرگزاری ایبیسی به نقل از سفیر آمریکا در سازمان ملل گزارش داده است که جیدی ونس ریاست هیات آمریکایی را در دور دوم مذاکرات اسلامآباد بر عهده خواهد داشت. در واکنش به این تحولات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت که «محاصره» بنادر یا سواحل ایران از سوی ایالات متحده، نه تنها نقض آتشبس با میانجیگری پاکستان است، بلکه اقدامی «غیرقانونی و مجرمانه» به شمار میرود. این اظهارات نشاندهنده موضع قاطع ایران در برابر فشارهای احتمالی آمریکاست.
در همین زمینه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با محمد اسحاقدار، همتای پاکستانی خود، به صورت تلفنی گفتگو کرده است که میتواند بخشی از تلاشهای دیپلماتیک برای مدیریت بحران و پیگیری مذاکرات باشد. به نظر میرسد مذاکرات پیش رو در اسلامآباد از اهمیت بالایی برخوردار است و آینده روابط و امنیت منطقهای تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت. مقامات آمریکایی و ایرانی هر دو بر جدیت این مذاکرات تأکید دارند، اما رویکردها و تهدیدهای مطرح شده، مسیر دشواری را پیش روی طرفین قرار داده است.
