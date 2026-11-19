اداره کل هواشناسی البرز هشدار سطح زرد صادر کرد. بارش پراکنده باران و برف با وزش باد شدید در محورهای کوهستانی پیش‌بینی شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۰ نسبت به فعالیت موج ناپایدار جوی در این منطقه اقدام کرده است. این سازمان هواشناسی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که از روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه تا بامداد روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، شرایط جوی در استان نوسانات قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. بر اساس این پیش‌بینی، آسمان البرز در برخی ساعات با افزایش ابر و بارش‌های پراکنده همراه شده و در ارتفاعات نیز انتظار بارش برف و باران وجود دارد.

جزئیات هشدار سطح زرد و زمان بارش‌ها

هواشناسی البرز به‌طور مشخص زمان‌بندی بارش‌ها را تشریح کرده و بر اهمیت آگاهی عمومی در این بازه زمانی تأکید نموده است. بر اساس داده‌های فنی، از پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه تا بامداد جمعه ۲۹ آبان‌ماه، وزش باد نسبتاً شدید همراه با بارش‌های متناوب رخ خواهد داد. این موج ناپایدار جویی که از منطقه البرز مرکزی عبور می‌کند، باعث ایجاد شرایط جوی متغیر و غیرقابل‌پیش‌بینی در ساعات مختلف روز و شب می‌شود که رانندگان و شهروندان باید نسبت به آن هوشیار باشند.

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پیش‌بینی وضعیت جوی در روزهای آینده استان

بررسی جدول پیش‌بینی وضعیت هوای جاده‌های شمالی و کوهستانی البرز نشان می‌دهد که شرایط جوی در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش و وزش باد رخ می‌دهد. بیشینه سرعت باد لحظه‌ای در این روز ۳۲ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است. در روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، هوا در ساعات صبح نیمه‌ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده و وزش باد همراه است و به‌تدریج ابرها کم می‌شوند. سرعت باد در این روز به ۳۶ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. شنبه ۳۰ آبان‌ماه نیز آسمان کمی تا نیمه‌ابری با مه رقیق صبحگاهی و حداکثر سرعت باد ۲۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

مخاطرات جاده‌ای و هشدارهای ایمنی

اداره‌کل هواشناسی استان البرز بارش باران و برف به‌همراه وزش باد نسبتاً شدید را به‌عنوان مخاطرات اصلی این سامانه بارش‌زا معرفی کرده است. لغزندگی سطح جاده‌ها، اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، و آب‌گرفتگی موقت معابر از پیامدهای مستقیم این شرایط جوی هستند. همچنین احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی، خطر سقوط واریزه در ارتفاعات و آسیب به سازه‌های موقت و سست از دیگر موارد هشدار داده شده توسط هواشناسی البرز است.

توصیه‌های ایمنی برای شهروندان و رانندگان

در اطلاعیه هواشناسی البرز بر پرهیز از سفرهای غیرضروری و احتیاط شدید هنگام تردد در محورهای کوهستانی تأکید شده است. از شهروندان خواسته شده که از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دامنه کوه‌ها خودداری کنند. رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست، و احتیاط در عبور و مرور از جمله توصیه‌های کلیدی است. پارک خودرو در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی به‌شدت ممنوع اعلام شده و فعالیت‌های کوهنوردی نیازمند احتیاط فراوان است.

بروزرسانی وضعیت جوی و غبار در هفته آینده

بر اساس پیش‌بینی‌های نهایی هواشناسی البرز، با استقرار جو پایدار از ابتدای هفته آینده، افزایش غبار محلی در شهرها و مناطق صنعتی استان دور از انتظار نیست. این تغییرات جوی نشان‌دهنده گذار از فاز ناپایدار به شرایط نسبتاً پایدارتر است، اما همچنان نیاز به پایش دقیق وضعیت هوای روزانه وجود دارد. تمامی اطلاعات فوق بر اساس داده‌های رسمی اداره‌کل هواشناسی استان البرز و تاریخ‌های ذکر شده در منبع خبر تهیه و تنظیم شده است.