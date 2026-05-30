فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده با صدور بیانیه‌ای، سطح تهدید در تنگه هرمز را بحرانی اعلام کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار داد که از دستورات نیروهای آمریکایی پیروی کنند.

نیروی دریایی ایالات متحده در یکی از اقدامات اخیر خود که گویای افزایش سطح تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است، هشدار‌های جدیدی را برای کشتی‌های تجاری که قصد تردد در تنگه هرمز را دارند، صادر کرد.

فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا که با نام یو اس نِیو سِنت شناخته می‌شود، در بیانیه‌ای فوری اعلام کرد که عملیات‌های نظامی خطرناکی در جریان است و مالکان کشتی‌ها و دریانوردان باید با احتیاط شدید به این منطقه نزدیک شوند. بر اساس این اطلاعیه، محدوده عملیاتی در شمال شبه جزیره مسندم در عمان، که در نقطه استراتژیک میانه تنگه هرمز قرار دارد، متمرکز شده است.

نکته قابل توجه در این بیانیه، ارزیابی سطح تهدید به عنوان بحرانی است که نشان‌دهنده دیدگاه واشنگتن نسبت به شرایط امنیتی فعلی در این آبراه حیاتی است. آمریکا در این بیانیه مدعی شده است که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا از طریق روش‌های غیرقانونی، از جمله مین‌ریزی در مسیرهای کشتیرانی، کنترل این منطقه را در دست بگیرد.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که سنتکام هشدار داده است که چنین اقداماتی می‌تواند امنیت خدمه و سلامت کشتی‌های تجاری را به شدت به خطر اندازد. در ادامه این دستورالعمل‌ها، نیروی دریایی آمریکا از تمامی دریانوردان خواسته است که از طرح‌های معمول تفکیک تردد در تنگه هرمز اجتناب کنند و در عوض، تمامی مراحل عبور خود را با مرکز همکاری و راهنمایی نیروی دریایی ایالات متحده هماهنگ نمایند.

این دستورالعمل عملاً به معنای آن است که واشنگتن قصد دارد نظارت مستقیم و سخت‌گیرانه‌تری بر تردد شناورها داشته باشد و از آن‌ها می‌خواهد که تماس رادیویی مستمر با مقامات آمریکایی برقرار کرده و هرگونه دستور صادر شده از سوی این نیروها را بدون تأخیر اجرا کنند. همچنین، در بخشی از این بیانیه، لحن هشدارها تندتر شده و تصریح شده است که هر شناوری که در حال انجام فعالیت‌های مرتبط با مین‌ریزی یا پشتیبانی از این اقدامات مشاهده شود، در چارچوب دفاع مشروع، هدف قرار خواهد گرفت.

این رویکرد نشان‌دهنده آمادگی ایالات متحده برای درگیری‌های احتمالی در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک در این منطقه است. از سوی دیگر، واکنش‌های رسمی در منطقه نشان‌دهنده تضاد کامل دیدگاه‌هاست. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با اشاره به اقدامات تنش‌زای ایالات متحده، تأکید کرده است که علی‌رغم تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد فضای ناامن، این نهاد همچنان به بررسی درخواست‌ها و ارائه مجوز عبور به شناورهای غیرمتخاصم ادامه می‌دهد.

این نهاد معتقد است که هدف از این هشدارها، ایجاد فضای ترس در میان شرکت‌های کشتیرانی و توجیه حضور نظامی گسترده‌تر آمریکا در آب‌های منطقه است. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی در جهان، همواره کانون توجه قدرت‌های جهانی بوده است و هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی آن می‌تواند تأثیرات فوری بر قیمت نفت جهانی و زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک داشته باشد.

رقابت میان ایران و آمریکا بر سر کنترل و نفوذ در این منطقه، سال‌هاست که ادامه دارد و هرگونه تحریک نظامی می‌تواند منجر به حوادثی شود که کنترل آن دشوار باشد. تحلیلگران بر این باورند که صدور چنین بیانیه‌هایی توسط نیروی دریایی آمریکا، بخشی از یک استراتژی فشار سیاسی و نظامی برای محدود کردن نفوذ ایران در خلیج فارس است.

در حالی که آمریکا ادعا می‌کند هدفش حفظ آزادی کشتیرانی است، بسیاری از کشورهای منطقه این اقدامات را به عنوان دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی کشوران ساحلی می‌بینند. تکرار این هشدارها و تعریف سطح تهدید به عنوان بحرانی، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های بیمه برای کشتی‌های تجاری شود و در نهایت باعث اختلال در تجارت بین‌المللی گردد.

در شرایطی که منطقه در لبه پرتگاه درگیری‌های گسترده‌تر قرار دارد، هرگونه اقدام تک‌جانبه در تنگه هرمز می‌تواند جرقه‌ای برای تشدید تنش‌ها باشد. بنابراین، ضرورت بازگشت به دیپلماسی و گفتگو برای مدیریت بحران در این آبراه استراتژیک بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا از وقوع درگیری‌های ناخواسته که پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت، جلوگیری شود





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