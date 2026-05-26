پیش‌بینی هواشناسی برای استان تهران تا ۹ خرداد نشان می‌دهد که آسمان صاف تا کمی‌ابری خواهد بود اما وزش بادهای شدید و خیزش گردوغبار، به‌ویژه در نیمه‌جنوبی، ممکن است کیفیت هوای شهر را تحت تأثیر قرار دهد؛ این متن جزئیات دقیق دما، باد و توصیه‌های پیشگیرانه را ارائه می‌دهد.

در طی پنج روز پیش‌رو، بر پایهٔ بررسی‌های دقیق الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت آب و هوایی استان تهران به صورت واضحی ترسیم شده است.

آسمان این استان در این بازه زمانی عمدتاً صاف تا کمی‌ابری خواهد بود و در برخی ساعت‌ها با افزایش تدریجی ابرها و وزش ملایم باد همراه خواهد شد. از سوی دیگر، تا روز چهارشنبهٔ ۶ خرداد، پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعت‌های روز، بویژه در نواحی نیمه‌جنوبی، بادهای شدید به همراه خیزش گردوغبار ظاهر شوند؛ این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و ایجاد حس ناپایداری در سطح استان گردد.

امروز نیز به دلیل افزایش ناپایداری جوی و سرعت وزش باد، در ساعات خاصی انتظار می‌رود بادهای شدید تا خیلی‌شدید بوزند و توده‌های گرد و غبار از استان‌های همجوار به داخل تهران نفوذ کنند؛ امری که کاهش کیفیت هوای شهر را از پیش‌بینی‌ها حذف نمی‌کند. از روز پنج‌شنبهٔ ۷ تا شنبهٔ ۹ خرداد، وضعیت آسمان تهران همچنان صاف تا کمی‌ابری باقی خواهد ماند و در برخی ساعت‌ها احتمال وزش باد افزایش یافته پیش‌بینی می‌شود.

به‌طور خاص، در روز چهارشنبهٔ ۶ خرداد، پیش‌بینی شده که هوا صاف باشد، اما بادهای گاه شدید و حتی بسیار شدید همراه با احتمال ظهور گردوخاک مشاهده شوند؛ در این روز دمای کمینهٔ هوا حدود ۲۲ درجهٔ سانتیگراد و دمای بیشینهٔ آن تا ۳۱ درجهٔ سانتیگراد خواهد رسید. برای روز پنج‌شنبهٔ ۷ خرداد نیز هوا صاف پیش‌بینی شده و با وزش باد گاه‌به‌گاه، دمای کمینهٔ آن ۲۳ درجهٔ سانتیگراد و دمای بیشینهٔ آن ۳۲ درجهٔ سانتیگراد می‌باشد.

در مجموع، افراد و سازمان‌های فعال در فضای شهری تهران، به‌ویژه نقشه‌برداران و مراکز بهداشتی، توصیه می‌شود پیش‌بینی‌های هواشناسی را به‌صورت مداوم ردیابی کنند و اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مقابله با بادهای شدید و گردوغبارهای احتمالی اتخاذ نمایند. استفاده از ماسک‌های مناسب، بستن پنجره‌ها در زمان وزش بادهای شدید و محدود کردن فعالیت‌های بیرونی در ساعت‌های اوج باد می‌تواند به کاهش اثرات مخرب این شرایط جوی کمک شایانی کند.

همچنین، مسئولان شهری می‌بایست برنامه‌های اضطراری را برای افزایش آگاهی عمومی دربارهٔ خطرات بادهای شدید و گردوغبار تدوین و اجرا نمایند





