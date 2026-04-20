سرگئی ریابکوف با انتقاد از اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هشدار داد که رویکرد غرب و تلاش متحدان اروپایی برای دستیابی به توانمندیهای هستهای، امنیت بینالمللی را به شدت تهدید کرده و واکنش متقابل روسیه را به دنبال خواهد داشت.
سرگئی ریابکوف ، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در جریان سخنرانی مهم خود در نشست باشگاه بینالمللی تریالوگ، هشدار داد که اقدامات خصمانه و حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، ساختار جهانی عدم اشاعه هستهای را با مخاطرات جدی و بیسابقهای مواجه کرده است.
این مقام ارشد دیپلماتیک روسیه تصریح کرد که رفتارهای تهاجمی در قبال ایران نه تنها ثبات منطقهای را تضعیف میکند، بلکه به طور مستقیم مشروعیت و کارکرد معاهدات بینالمللی مرتبط با انرژی هستهای را زیر سوال میبرد و میتواند پیامدهای فاجعهباری برای امنیت جهانی داشته باشد. وی با اشاره به تنشهای موجود در خاورمیانه، تاکید کرد که ادامه این روند میتواند منجر به بیاعتمادی گسترده کشورها به سازوکارهای نظارتی بینالمللی شود. در بخش دیگری از سخنانش، ریابکوف به موضع مسکو در قبال آزمایشهای هستهای پرداخت و اعلام کرد که فدراسیون روسیه همچنان به تعهدات خود در قبال توقف ملی آزمایشهای هستهای که از سال ۱۹۹۰ میلادی آغاز شده، پایبند است. با این حال، وی در یک هشدار صریح و قاطع خطاب به غرب گفت که اگر ایالات متحده آمریکا یا سایر کشورهای همسو با آن، اقدام به انجام آزمایشهای هستهای جدید کنند، مسکو قطعا بیکار نخواهد نشست و پاسخهای دفاعی روسیه متناسب، فوری و بازدارنده خواهد بود. او تاکید کرد که حفظ توازن استراتژیک برای امنیت روسیه و جهان حیاتی است و هیچگونه تخطی در این زمینه از سوی رقبای هستهای بدون پاسخ نخواهد ماند. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین نسبت به تحرکات خطرناک متحدان اروپایی آمریکا ابراز نگرانی عمیق کرد. وی اظهار داشت که تمایل فزاینده برخی کشورهای غیرهستهای در اروپا برای دستیابی به توانمندیهای سلاح هستهای، یک رویکرد تحریکآمیز، مخرب و خطرناک است که رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای را به فروپاشی نزدیک میکند. ریابکوف با انتقاد شدید از سکوت واشنگتن و پایتختهای اروپایی در برابر این مطالبات، تصریح کرد که این رفتارها نشاندهنده استانداردهای دوگانه غرب است که با ادعاهای آنان در مورد صلح جهانی در تضاد کامل قرار دارد. روسیه هشدار داد که جامعه بینالمللی باید در برابر این روند فزاینده تسلیحاتی که تهدیدی برای ثبات بلندمدت اروپا و آسیا محسوب میشود، هوشیار باشد و از تکرار اشتباهات تاریخی پرهیز کند
