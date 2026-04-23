معاون فنی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با هشدار درباره افزایش شیوع تب مالت در فصل بهار، بر لزوم رعایت بهداشت و مصرف شیر و گوشت پاستوریزه و پخته شده تأکید کرد. همچنین به افزایش بیماریهای تنفسی، بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا و بیماریهای ناشی از گزش حیوانات اشاره شد.
معاون فنی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با هشدار درباره افزایش شیوع تب مالت در فصل بهار ، به ارتباط مستقیم این موضوع با زاد و ولد دامها و آغاز شیردهی در زمستان اشاره کرد و توضیح داد که این شرایط باعث اوجگیری موارد ابتلا به تب مالت در فصل بهار میشود.
شهرام نعمتزاده در ادامه به وضعیت شیوع بیماریهای تنفسی در کشور پس از ماه رمضان و افزایش سفرها اشاره کرد و از افزایش موارد آنفولانزا در برخی مناطق، به ویژه استانهای شمالی، خبر داد. او یادآور شد که با وجود پوشش واکسیناسیون، بیماریهایی مانند سرخک که در گذشته در فصل بهار شایع بودند، اکنون کنترل شدهاند، اما در مقابل، شیوع بروسلوز (تب مالت) به دلیل فصل زاد و ولد دامها افزایش مییابد و این بیماری از طریق شیر آلوده به انسان منتقل میشود.
نعمتزاده همچنین به افزایش بیماریهای منتقله توسط حشرات، به ویژه مالاریا در مناطقی با بارندگی زیاد و اقلیم مناسب برای زاد و ولد پشه، در اوایل اردیبهشت ماه اشاره کرد. او همچنین از قرار گرفتن در فصل طغیانهای رودخانهای و افزایش بیماریهای ناشی از آلودگی آب و فاضلاب خبر داد.
معاون فنی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با هشدار درباره آسیبهای احتمالی به شبکه آب و فاضلاب در اثر بمبارانها، بر لزوم مراقبت از آلودگی آب، نشت فاضلاب به محیط زندگی و مسمومیتهای غذایی تأکید کرد. او به مواردی از گزش توسط سگهای ولگرد و گربهها در مناطق ویلایی و در بحران اخیر اشاره کرد که در ماه گذشته جزو بیماریهای عفونی مطرح شدهاند.
نعمتزاده با اشاره به وضعیت یک ماه گذشته، بیماریهای تنفسی، بیماریهای منتقلشونده از طریق آب و غذای آلوده (اسهال و استفراغ) و گازگرفتگی حیوانات را از جمله بیماریهای شایع در این مدت برشمرد. او تأکید کرد که بیماری بروسلوز (تب مالت) به دلیل دامداری سنتی و عشایری، معمولاً از طریق شیر آلوده منتقل میشود و با توجه به فصل زاد و ولد دامها در زمستان و آغاز شیردهی، شیوع این بیماری در بهار افزایش مییابد.
نعمتزاده در خصوص پیشگیری از تب مالت، توصیه کرد که شیرهای محلی حتماً جوشانده شوند، از مصرف پنیر تازه خودداری شود و پنیر پاستوریزه مصرف شود. همچنین، گوشت باید کاملاً پخته شود و از مصرف کبابهای نیمپز پرهیز شود. او به افرادی که در کشتارگاه کار میکنند نیز توصیه کرد که مراقب باشند خون به چشم، دست و زخمهایشان نپاشد.
در خصوص واکسنهای این فصل، نعمتزاده اعلام کرد که بزرگسالان فعلاً واکسن اختصاصی برای این بیماریها ندارند و واکسن آنفولانزا را ترجیحاً در اواسط شهریور تا اوایل مهر تزریق میکنند، به ویژه برای افراد در معرض خطر، خانمهای باردار، سالمندان و بیماران زمینهای. او همچنین تأکید کرد که برنامه واکسیناسیون روتین کشوری طبق برنامه در حال انجام است.
در پایان، نعمتزاده به بیماریهای عفونی دیگر مانند ذاتالریه و عفونت ادرار، به ویژه در کودکان، اشاره کرد که از طریق آب و غذای آلوده منتقل میشوند و شامل انگلها نیز میشوند و سبزی و کاهوی نشسته را نیز خطرآفرین دانست
