سازمان هواشناسی برای امروز هشدار نارنجی صادر کرد. گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی با خطر سیلاب و اختلال در تردد روبه‌رو هستند.

سازمان هواشناسی کشور برای امروز هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان‌های گیلان، مازندران، شمال و نوار شرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی صادر کرد. این هشدار به معنای آمادگی کامل نیروهای امدادی و مسافران برای مواجهه با شرایط جوی غیرعادی در این مناطق است.

جزئیات هشدار نارنجی و مناطق در معرض خطر

طبق اعلام رسمی این سازمان، احتمال وقوع سیلاب، اختلال در تردد و بارش باران و برف در برخی مناطق از جمله تهران وجود دارد. این وضعیت خطرناک می‌تواند منجر به جاری شدن سیلاب، آسیب به سازه‌های موقت و خسارت به محصولات کشاورزی در مناطق ذکر شده شود.

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مسئولین این سازمان بر لزوم رعایت نکات ایمنی تاکید دارند و از شهروندان مقیم در نوارهای شمالی کشور می‌خواهند که از سفرهای غیرضروری به جاده‌های کوهستانی و نزدیکی رودخانه‌ها خودداری کنند تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری به عمل آید.

وضعیت جوی سایر استان‌ها و پهنه‌های آبی

همچنین امروز در استان‌های گلستان، آذربایجان غربی، زنجان و خراسان شمالی و مناطق شمالی استان‌های قزوین، سمنان، تهران و البرز، بارش باران و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است. این عوامل می‌تواند دید رانندگی را کاهش دهد و نیازمند احتیاط بیشتر است.

علاوه بر بارش‌ها، آب‌های خلیج فارس و از بعدازظهر امروز تا روز سه‌شنبه دریای کاسپین مواج و متلاطم خواهد بود. این وضعیت برای کشتیرانی‌ها و قایقرانی‌های تفریحی در سواحل شمالی کشور هشدار جدی محسوب می‌شود.

پیامدهای احتمالی و اقدامات پیش‌دستانه

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ترکیب بارش شدید با برف در ارتفاعات، فشار زیادی به شبکه‌های زیرساختی وارد می‌کند. این موضوع می‌تواند منجر به قطعی موقت برق یا اختلال در خطوط ارتباطی در روستاهای دورافتاده شود.

سازمان هواشناسی ادامه می‌دهد که نظارت بر وضعیت جوی به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و هرگونه تغییر در شدت بارش‌ها در اطلاعیه‌های بعدی لحاظ خواهد شد. شهروندان باید اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.