تحلیلگران سیتی با اشاره به عوامل فشار بر بازار طلا، پیشبینی سهماهه خود را کاهش داده و هشدار میدهند که بسته ماندن تنگه هرمز ممکن است قیمت را تا ۳۵۰۰ دلار سقوط دهد.
تحلیلگران بانک سرمایهگذاری چندملیتی سیتی در تازهترین یادداشت خود، وضعیت بازار طلا را در کوتاهمدت پرریسک توصیف کردهاند. به گفته آنان، عواملی همچون تقویت ارزش دلار آمریکا، افزایش بهای انرژی در پی تنشهای ژئوپلیتیکی، فعالیتهای بانکهای مرکزی در جهت تعدیل ذخایر طلا و انتظار برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همگی فشار قابل توجهی بر قیمت این فلز گرانبها وارد کردهاند.
این بانک در نتیجه، پیشبینی سهماهه خود از قیمت طلا را از ۴۳۰۰ به ۴۰۰۰ دلار در هر اونس کاهش داده است. با این حال، سیتی در بلندمدت همچنان رویکردی خوشبینانه نسبت به طلا دارد، هرچند بر مخاطرات قابل توجه کوتاهمدت تأکید میکند. از زمان ثبت رکورد تاریخی ۵۵۹۴.۸۲ دلار در هر اونس در ۲۹ ژانویه، قیمت طلا افت شدیدی داشته و احتمال ادامه این روند نزولی وجود دارد.
تحلیلگران سیتی هشدار میدهند که اگر تنگه هرمز تا پایان تابستان بسته بماند، قیمت طلا میتواند تا ۳۵۰۰ دلار در هر اونس سقوط کند؛ یعنی حدود ۱۹.۷ درصد پایینتر از سطح ۴۳۵۷.۹۰ دلاری که معامله میشد. این در حالی است که طلا به طور سنتی به عنوان یک دارایی امن در دوران آشفتگی بازار شناخته میشود، اما شرایط کنونی نشان میدهد که در کوتاهمدت میتواند به شدت پرریسک باشد.
بسته ماندن تنگه هرمز و تأثیر آن بر زنجیره تأمین انرژی، به افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضای سرمایهگذاران منجر شده است. تحلیلگران سیتی معتقدند که کفه مخاطرات کوتاهمدت به سمت کاهش قیمت سنگینی میکند و خرید در افت قیمت تنها در صورتی منطقی است که اطمینان بالایی از عدم تشدید تنشها وجود داشته باشد. در بلندمدت، نگاه مثبت به طلا حفظ میشود، اما بازار برای سرمایهگذارانی که تحمل نوسانات شدید و افق سرمایهگذاری بلندمدت ندارند، فوقالعاده پرریسک است.
از زمان آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، جایگاه طلا به عنوان دارایی امن با چالش مواجه شده است. انتشار گزارش اشتغال بهتر از انتظار آمریکا در هفته گذشته، احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت کرده که فشار بیشتری بر طلا وارد میکند.
تحلیلگران تأکید میکنند که بخش عمده فشارهای فعلی بر طلا، به انسداد تنگه هرمز و قیمتهای بالای انرژی مربوط است که به نوبه خود نرخهای بهره بالا، تقویت دلار، ضعف فعالیتهای اقتصادی در بازارهای نوظهور و کاهش تقاضای سرمایهگذاران را به دنبال داشته است. به محض تعدیل تنشها در تنگه هرمز و کاهش قیمت انرژی، فشارهای منفی بر بازار طلا کاهش یافته و احتمال صعود قیمت از پایینترین نقطه وجود خواهد داشت
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