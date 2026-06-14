سرلشکر میشائیل تراوت، فرمانده یگان فضایی آلمان، هشدار داد روسیه توانایی استقرار و انفجار کلاهک هسته‌ای در مدار پایین زمین را دارد که می‌تواند زیرساخت‌های جهانی را فلج کند.

فرمانده یگان فرماندهی فضایی نیروهای مسلح آلمان، سرلشکر میشائیل تراوت، در مصاحبه‌ای با نشریه پالتیکو هشدار داده است که روسیه احتمالاً در آستانه دستیابی به توانایی استقرار و انفجار یک کلاهک هسته‌ای در مدار پایین زمین قرار دارد.

به گفته وی، شواهدی وجود دارد که مسکو در حال توسعه فناوری لازم برای این اقدام است و در بالاترین سطوح تنش‌های نظامی، این نگرانی وجود دارد که روسیه بتواند با یک انفجار هسته‌ای در فضا، زیرساخت‌های حیاتی جهانی را فلج کند. وی با اشاره به آزمایش استارفیش پرایم آمریکا در سال ۱۹۶۲ توضیح داد که در آن انفجار هسته‌ای در ارتفاع بالا باعث از کار افتادن چندین ماهواره شد.

اما امروزه با توجه به ازدحام ماهواره‌ها در مدار پایین زمین، چنین انفجاری می‌تواند فاجعه‌بارتر باشد. پالس الکترومغناطیسی ناشی از انفجار در فضا بدون جذب شدن توسط جو منتشر می‌شود و می‌تواند طی چند هفته یا چند ماه تا یک‌سوم ماهواره‌های فعال در این مدار را از کار بیندازد. این امر منجر به قطع ارتباطات جهانی و اینترنت، اختلال در سیستم ناوبری جی‌پی‌اس، توقف تراکنش‌های بانکی و مالی و فروپاشی شبکه فرماندهی و کنترل نظامی خواهد شد.

علاوه بر این، خطر وقوع پدیده سندرم کسلر نیز وجود دارد؛ وضعیتی که در آن تراکم قطعات زباله فضایی در مدار به حدی می‌رسد که برخوردهای زنجیره‌ای لایه‌ای از زباله ایجاد کرده و دسترسی به فضا را برای دهه‌ها برای همه کشورها غیرممکن می‌کند. به گفته ژنرال تراوت، این تهدید نه تنها امنیت ملی آلمان و اروپا بلکه کل جامعه بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیازمند همکاری فوری برای مقابله با آن است.

وی بر لزوم ایجاد قوانین بین‌المللی برای جلوگیری از نظامی‌سازی فضا تأکید کرد و خواستار افزایش آگاهی در مورد خطرات استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در مدار زمین شد. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که رقابت فضایی بین قدرت‌های جهانی شدت گرفته و نگرانی‌ها در مورد امنیت دارایی‌های فضایی رو به افزایش است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسیه سلاح هسته‌ای مدار پایین زمین انفجار فضایی ماهواره

United States Latest News, United States Headlines