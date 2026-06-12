رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت از افزایش فشار سالمندان بر نظام سلامت خبر داد و نسبت به آینده جمعیتی ایران هشدار داد.
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به آمار نگرانکننده سالمندی در ایران ، اعلام کرد که سالمندان اکنون هفت تا ده درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند اما چهل درصد تختهای بیمارستانی را به خود اختصاص دادهاند.
او هشدار داد که سهم سالمندان از جمعیت در سالهای آینده ممکن است به بیست و پنج تا سی درصد برسد. رضا سعیدی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با بیان این مطلب افزود که افزایش جمعیت سالمندان فشار قابل توجهی بر نظام سلامت، بیمهها و صندوقهای بازنشستگی وارد خواهد کرد. سعیدی با اشاره به جایگاه سالمندان در فرهنگ ایرانی گفت که بسیاری از خانوادهها تمایلی به سپردن سالمندان خود به خانه سالمندان ندارند، اما باید برای سالمندان تنها برنامهریزی شود.
به گفته او، اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با همکاری سازمان بهزیستی و شهرداری، در دوران جنگ هزار و دویست سالمند را شناسایی کرده و خدمات مشاوره از راه دور و بستههای حمایتی به آنان ارائه شده است. او تأکید کرد که رسیدگی به مسائل سالمندان تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست و همه دستگاهها باید برای ایجاد جامعهای دوستدار سالمندان، مادران، کودکان و جوانان مشارکت کنند.
این مقام مسئول همچنین به بودجههای جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت منابع مالی اختصاصیافته به این حوزه در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست. او با اشاره به تجربه کره جنوبی گفت این کشور حدود دویست میلیارد دلار برای سیاستهای جوانی جمعیت هزینه کرده اما به نتیجه مطلوب دست نیافته است.
به گفته سعیدی، هزینه کره جنوبی با بودجه ایران در حوزه جوانی جمعیت که به یک میلیارد هم نمیرسد، قابل مقایسه نیست؛ آن هم در حالی که جمعیت ایران از کره جنوبی بیشتر است. در سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی با اجرای طرحهای تشویقی و تصویب قوانین متعدد برای افزایش فرزندآوری و نرخ تولد تلاش کردهاند، اما آمارهای رسمی همچنان از تداوم کاهش تمایل به فرزندآوری و ناکامی این سیاستها حکایت دارد.
سعیدی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، تغییر نگرشها، ذهنیتها و ارزشهای اجتماعی را از مهمترین عوامل کاهش تمایل به فرزندآوری دانست. او گفت مسائل فرهنگی در حوزه جمعیت بسیار اثرگذار است و رسانهها باید به شکل مستمر و در مناسبتهای مختلف به این موضوع بپردازند.
این مقام وزارت بهداشت همچنین با اشاره به قوانین جوانی جمعیت گفت وظایف وزارت بهداشت در این حوزه بیشتر به مشاوره و آزمایشهای پیش از ازدواج مربوط میشود و موضوعهایی مانند همسانگزینی یا ایجاد ارتباط میان افراد متقاضی ازدواج، در حیطه وظایف این وزارتخانه قرار ندارد. او افزود عمده مسئولیتهای مرتبط با ازدواج بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.
با وجود تاکیدهای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی بر افزایش فرزندآوری، آمارها همچنان از کاهش تمایل به فرزندآوری و شتاب گرفتن روند سالمندی جمعیت در ایران حکایت دارد. به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، مهر ۱۴۰۴ هشدار داد با ادامه روند کنونی، در شصت سال آینده دو نفر از هر سه ایرانی سالمند خواهند شد.
همچنین شمار سالمندان دچار تجرد قطعی در ایران با ادامه روند کنونی از هشتاد هزار نفر به دو میلیون و هفتصد هزار نفر میرسد و تا سال ۱۴۳۰، بیش از یکسوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود. این آمارها ضرورت اقدام فوری و هماهنگ میان دستگاههای مختلف را نشان میدهد
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