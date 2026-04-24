سناتور تام کاتن با اشاره به مذاکرات با ایران، هشدار داد که اگر ایران تصور کند با طولانی کردن مذاکرات می‌تواند بر آمریکا غلبه کند، با پاسخ نظامی آمریکا مواجه خواهد شد. این در حالی است که توقف مذاکرات و تنش‌ها در خاورمیانه بازارهای جهانی را ناپایدار کرده است.

سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن در مصاحبه با فاکس‌نیوز، با اشاره به مذاکرات با ایران ، مدعی شد تهران در حال اتخاذ الگوی همیشگی خود برای طولانی کردن این مذاکرات است.

او با بیان اینکه ایران در هیچ جنگی پیروز نشده اما در مذاکره شکست نخورده، تاکید کرد که ایران با فردی مانند دونالد ترامپ که نویسنده کتاب هنر معامله است، پشت میز مذاکره ننشسته است. کاتن هشدار داد که اگر ایران تصور کند با طولانی کردن مذاکرات می‌تواند بر آمریکا غلبه کند، دچار اشتباه بزرگی خواهد شد و این اشتباه ممکن است با پاسخ نظامی آمریکا همراه شود.

او محاصره اعمال شده علیه ایران را بسیار موثر توصیف کرد و گفت ایران تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما ترامپ این تنگه را برای همه، از جمله خود ایران، بسته است. این اقدام باعث شده تهران روزانه صدها میلیون دلار درآمد از دست بدهد.

کاتن همچنین هشدار داد که محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی نفت می‌تواند ایران را مجبور به توقف تولید کند، زیرا چاه‌های نفت را نمی‌توان به سادگی خاموش و روشن کرد و بستن آن‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. او با اشاره به فشارهای اقتصادی و نظامی بر ایران، گفت که زمان به نفع ایران نیست و رهبری ایران نمی‌تواند زیر فشار ترامپ دوام بیاورد.

او تاکید کرد که آمریکا پیش‌تر توان نظامی ایران را نابود کرده و اکنون آن را در فشار اقتصادی شدیدی قرار داده است. این در حالی است که توقف مذاکرات آمریکا و ایران و تداوم تنش‌ها در خاورمیانه، بازارهای جهانی را در وضعیت ناپایدار قرار داده است. بورس‌های آسیایی عملکردی نوسانی داشته‌اند و قیمت نفت با ادامه اختلال در تنگه هرمز افزایش یافته است.

قیمت نفت برنت با رشد بیش از یک درصدی به بالای ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسیده است و تحلیلگران معتقدند نااطمینانی درباره آینده درگیری‌ها و مسیرهای انرژی، عامل اصلی فشار بر بازارهاست. دلار آمریکا نیز به عنوان دارایی امن تقویت شده و ین ژاپن به آستانه حساس ۱۶۰ در برابر دلار نزدیک شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم بن‌بست دیپلماتیک و شکننده بودن آتش‌بس‌ها، نوسانات بازار و قیمت انرژی در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از مشاهده چند پهپاد در ارتفاع پایین بر فراز آسمان تهران و شنیده شدن صدای شلیک پدافند هوایی در برخی مناطق شهر است. این تحولات همچنین باعث تغییر الگوی سفر مسافران در امارات متحده عربی شده و قیمت بلیط‌ها را افزایش داده و پروازهای مستقیم را کاهش داده است. مسافران به جای پرداخت نقدی، به استفاده از مایل‌های پروازی روی آورده‌اند تا انعطاف‌پذیری بیشتری در برنامه‌ریزی سفر خود داشته باشند.

شرکت‌های هواپیمایی نیز با سخت‌گیری بیشتر در قوانین برنامه‌های وفاداری و کاهش ارزش امتیازها تلاش می‌کنند از سوءاستفاده از این سیستم جلوگیری کنند





