اداره هواشناسی تهران پیش‌بینی کرده که در روزهای آینده باد با شدت زیاد می‌وزد و گردوغبار از استان‌های همجوار نفوذ می‌کند؛ این شرایط باعث کاهش کیفیت هوا و مصدومیت‌های ناشی از طوفان شده است.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، از امروز به دلیل افزایش ناپایداری جوی و سرعت دیدنی وزش باد، شرایط آب و هوا یی در پایتخت دچار تغییرات چشمگیری می‌شود.

در برخی ساعت‌های روز، باد با شدت تا خیلی‌شدید می‌وزد و این پدیده باعث نفوذ توده‌های گردوغبار از استان‌های همجوار می‌شود؛ امری که می‌تواند به‌سرعت به کاهش کیفیت هوا منجر گردد. پیش‌بینی‌ها حاکی‌اند که تا پایان روز پنجشنبه، هوای استان تهران به‌طور عمده صاف یا کمی‌ابری خواهد ماند؛ هرچند در ساعات خاصی، وزش باد قوی همچنان ادامه خواهد یافت. این وضعیت به‌ویژه در نواحی نیمه‌جنوبی تهران که بیشتر در معرض گردوغبار قرار دارند، مشهود است.

در ادامهٔ پیش‌بینی هفتگی، از روز پنجشنبه تا شنبه نیز آسمان استان تهران به‌صورت کلی صاف یا کمی‌ابری باقی خواهد ماند؛ اما در برخی ساعت‌ها افزایش تدریجی ابرها و وزش باد مشاهده می‌شود. بر پایهٔ داده‌های مدل‌های عددی، تا روز چهارشنبه در برخی ساعت‌ها می‌توان انتظار وزش باد شدید و خیزش گردوخاک داشت؛ این پدیده به‌ویژه در نواحی نیمه‌جنوبی استان که از مسیرهای گردوغبار عبور می‌کنند، بیشترین وضوح را پیدا می‌کند.

همچنین دماهای حداقلی در این دوره بین ۲۲ تا ۲۳ درجهٔ سلسیوس و دماهای حداکثری بین ۳۱ تا ۳۲ درجهٔ سلسیوس پیش‌بینی شده است؛ عددی که نسبت به روزهای پیشین کمی افزایش یافته است. سخنگوی اورژانس‌های شهرداری تهران افزوده است که تا به امروز طوفان وارده به شهر، چهار نفر را مجروح کرده است؛ این مصدومین در اثر برخورد مستقیم با پرتاب‌های گردوغبار و اشیاء پرتاب‌شده توسط باد شدید به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند.

مقامات مسئول تأکید کرده‌اند که شهروندان باید در ساعات پیش‌بینی شدهٔ وزش باد شدید، در فضای باز حضور نداشته باشند و در صورت خروج به دلیل ضرورت، از عینک و ماسک احتیاطی استفاده کنند. همچنین به توصیهٔ صحت‌سنجی پیش‌بینی‌های هواشناسی در رسانه‌های معتبر و دریافت اطلاعات به‌روز از اپلیکیشن‌های رسمی هواشناسی اشاره شد.

در نهایت، برای کاهش تأثیرات منفی این شرایط جوی بر سلامت عمومی، اقدامات پیش‌گیرانه‌ای همچون محدودیت رانندگی در مسیرهای پرگردوغبار و تشدید نظارت بر کیفیت هوای شهری انجام می‌شود





