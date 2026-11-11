سخنگوی دولت هشدار داد در صورت ادامه مصرف بالای گاز، احتمال قطع گاز در سراسر کشور از جمله تهران وجود دارد و ناترازی گاز امسال به ۴۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ هشدار داد که در صورت ادامه روند بالای مصرف گاز ، احتمال قطع گاز در سراسر کشور، از جمله تهران، وجود دارد. او این هشدار را درباره ناترازی گاز ایران در سال جاری مطرح کرد و گفت این عدد ممکن است به ۴۳۰ میلیون مترمکعب برسد.

مهاجرانی همچنین گفت میزان ناترازی گاز کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود. بر اساس اظهارات او، افزایش این ناترازی به ۴۳۰ میلیون مترمکعب در سال جاری، فشار بر شبکه گاز کشور را بیشتر می‌کند.

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ناترازی گاز ایران و احتمال قطع گاز در تهران

سخنگوی دولت گفت ناترازی گاز ایران در سال جاری ممکن است به ۴۳۰ میلیون مترمکعب برسد. این رقم در مقایسه با حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

مهاجرانی با اشاره به احتمال بروز کمبود گاز در برخی مناطق کشور گفت دولت تلاش می‌کند از وقوع این وضعیت جلوگیری کند. او تاکید کرد که استان‌های شمالی کشور ممکن است با مشکل مواجه شوند، اما تهران نیز در صورت ادامه روند بالای مصرف، در معرض قطع گاز قرار دارد.

مواضع دولت و سرپرست وزارت نفت درباره ظرفیت تولید

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی، هفته گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس، کاهش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید گاز کشور را پس از حملات آمریکا و اسراییل تایید کرده بود. او یادآوری کرد که ایران پیش از جنگ نیز با کمبود ظرفیت تولید انرژی روبه‌رو بود.

بورد گفت آسیب‌دیدن یک‌چهارم ظرفیت تولید گاز در جریان جنگ، مشکلات موجود را تشدید کرده است. او همچنین اعلام کرد تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده تهیه شده و عملیات بازسازی به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

معاون اجرایی رییس‌جمهوری نیز روز دوشنبه پیش از این اظهارات، از افزایش ناترازی گاز کشور به ۵۳۰ میلیون مترمکعب خبر داده بود. او گفته بود مصرف گاز ایران تقریبا با مصرف جمعیتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین برابری می‌کند و ایران و قطر از نظر سرانه مصرف گاز در رتبه نخست جهان قرار دارند.

پیامدها برای خانوارها و مصرف زمستان امسال

سرپرست وزارت نفت گفت برای تامین گاز مورد نیاز زمستان امسال، مصرف گاز در بخش‌های خانگی و صنعتی باید حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. این هشدار مستقیم به خانوارها و واحدهای صنعتی مربوط می‌شود و نیازمند همراهی مصرف‌کنندگان است.

به گفته مهاجرانی، تمهیدات لازم در این زمینه در نظر گرفته شده و به استانداران نیز هشدار داده شده است. بازگشت ظرفیت تولید گاز کشور به سطح پیش از جنگ، بر اساس اظهارات بورد، ممکن است به زمان قابل توجهی نیاز داشته باشد.