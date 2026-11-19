آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که مصرف برق مراکز داده تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شده و به ۱۰۰۰ تراوات‌ساعت می‌رسد که فشار شدیدی به شبکه‌های انرژی وارد می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش جدید خود هشدار داده است که مصرف برق مراکز داده تا سال ۲۰۳۰ میلادی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بر اساس سناریوی سیاست‌های اعلام شده، این میزان انرژی می‌تواند به حداکثر یک هزار تراوات‌ساعت برق در سال برسد. این رشد سرسام‌آور تقاضا، شبکه‌های انرژی جهانی را تحت فشار شدید قرار خواهد داد و پتانسیل آن برای افزایش انتشار کربن تا ۷۰ درصد وجود دارد.

افزایش فشار بر شبکه‌های انتقال و تأخیر در پروژه‌ها

آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده است که افزایش تقاضا برای برق می‌تواند شبکه‌های انتقال را تا مرز توان خود هل دهد. این محدودیت شدید می‌تواند منجر به تأخیر در اجرای پروژه‌های جدید زیرساختی شود. سازمان مذکور پیش‌بینی می‌کند که اوج تقاضا برای برق تا سال ۲۰۳۵ میلادی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

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برای پاسخگویی به این نیاز فزاینده، گزارش نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۵، شبکه‌ها باید با ۲۶ میلیون کیلومتر خطوط جدید گسترش یابند. علاوه بر این، حدود ۱۶ میلیون کیلومتر از خطوط موجود نیز نیاز به تعویض یا بازسازی اساسی دارند. این مقادیر عظیم سرمایه‌گذاری و عملیات فنی برای حفظ تعادل شبکه ضروری است.

کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌های آینده

آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که تأمین مس، ترانسفورماتورها و کابل‌های مورد نیاز برای مراکز داده همین حالا نیز با کمبود روبه‌رو است. این کمبود مواد اولیه چالش بزرگی برای توسعه سریع زیرساخت‌ها محسوب می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های این سازمان، هزینه‌های مربوط به شبکه‌های برق در دهه آینده ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بودجه‌های انرژی و هزینه‌های عملیاتی اپراتورهای فناوری داشته باشد.

تأثیر بر جهان و کشورهای درگیر

برآورد شده است که برق تا سال ۲۰۳۵ میلادی نزدیک به ۳۰ درصد از مصرف نهایی انرژی در جهان را به خود اختصاص خواهد داد. این رقم نسبت به ۲۳ درصد در سناریوهای اصلی آژانس نشان‌دهنده یک جهش بزرگ در سهم انرژی الکتریکی است. گزارش به پروژه‌های مراکز داده در فنلاند، بریتانیا و ایالات متحده اشاره کرده است.

در ایالات متحده، ایالت‌های تگزاس و ویرجینیا به عنوان مکان‌های اصلی توسعه این مراکز شناسایی شده‌اند. این تمرکز جغرافیایی نشان‌دهنده نیاز شدید این مناطق به زیرساخت‌های قدرتمند برای پذیرش حجم بالای داده‌هاست.

مخالفت‌های محلی و چالش‌های زیست‌محیطی

مخالفت‌ها با مراکز داده به دلیل تأثیر آن‌ها بر زیرساخت‌های عمومی، زمین، منابع آبی و مصرف انرژی جوامع محلی رو به افزایش است. این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که توسعه فناوری بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های بومی با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد.

مقامات و فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که بدون مدیریت دقیق، این رشد سریع می‌تواند تعادل اکولوژیک منطقه‌ای را بر هم بزند. آژانس بین‌المللی انرژی بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از بحران انرژی تأکید کرده است.