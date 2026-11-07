سازمان هواشناسی برای ۱۶ استان کشور هشدارهای شدید قرمز و نارنجی صادر کرد. با احتمال بارش تگرگ و سیلاب، معابر شهری و روستایی در معرض خطر جدی قرار دارند.

سازمان هواشناسی کشور با انتشار بیانیه‌ای رسمی، اعلام کرد که سامانه بارشی فعال، امروز یکشنبه نیز بر فراز ایران حاکم است و وضعیت جوی در ۱۶ استان دارای شرایط بحرانی است. بر اساس این هشدارهای صادر شده، برای چهارده استان واقع در مناطق غربی، دامنه‌های رشته‌کوه‌های زاگرس و البرز و همچنین بخش‌های شمالی کشور، هشدار نارنجی در نظر گرفته شده است.

در حالی که هشدار نارنجی برای اکثر مناطق تحت تأثیر اعمال شده است، سازمان هواشناسی برای دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، وضعیت را شدیدتر ارزیابی کرده و هشدار قرمز را برای این مناطق صادر نموده است. این تفاوت در سطح هشدار نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بارش‌ها در این دو استان است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای زیرساخت‌های محلی داشته باشد.

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ریسک‌های جوی و پدیده‌های هواشناسی خطرناک

کارشناسان این سازمان نسبت به وقوع رگبارهای شدید باران، فعالیت رعدوبرق‌های مکرر و بارش تگرگ هشدار داده‌اند. همچنین در ارتفاعات کوهستانی، بارش برف پیش‌بینی شده است. ترکیب این پدیده‌ها می‌تواند منجر به آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی، جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی و طغیان رودخانه‌ها شود که ایمنی جانی و مالی شهروندان را تهدید می‌کند.

سازمان هواشناسی همچنین پیش‌بینی کرده است که از بعدازظهر امروز، دمای هوا در نیمه شمالی کشور به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت. این افت دما همراه با باد شدید، می‌تواند شرایط را برای سفرهای بین‌شهری و فعالیت‌های عمرانی در فضای باز دشوار کند. مسافران باید نسبت به تغییرات ناگهانی دما و خطر لیز بودن جاده‌ها در ارتفاعات آمادگی لازم را داشته باشند.

وضعیت دریاها و کاهش دمای نیمه شمالی کشور

علاوه بر بارش‌های خشکی، شرایط دریایی نیز نگران‌کننده توصیف شده است. دریای خزر و نیمه شمالی خلیج فارس تا سه روز آینده، مواج و متلاطم خواهند بود. این وضعیت برای فعالان دریایی، قایقرانان تفریحی و کشتیرانی‌های تجاری در این مناطق خطر جدی ایجاد کرده و حرکت در این آب‌ها بدون رعایت نکات ایمنی توصیه نمی‌شود.

کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور نیز از دیگر تحولات مهم جوی است که نیازمند پوشش مناسب و آماده‌سازی برای روزهای سردتر است. این تغییرات دمایی می‌تواند بر الگوهای ترافیکی و مصرف انرژی در مناطق شهری و روستایی تأثیر بگذارد و شهروندان را وادار به برنامه‌ریزی برای روزهای آینده کند.

هشدارهای ویژه برای تهران و مناطق پرتراکم

نکته حائز اهمیت دیگر، هشدارهای ویژه صادر شده برای مناطق شمال تهران است. سازمان هواشناسی احتمال بروز آب‌گرفتگی در معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها را در این مناطق ارزیابی کرده است. با توجه به تراکم جمعیتی و ساخت‌وسازهای شهری در شمال پایتخت، هرگونه آب‌گرفتگی می‌تواند اختلالات ترافیکی گسترده‌ای ایجاد کند و روند عادی زندگی شهروندان را مختل سازد.

مدیران شهری و دستگاه‌های اجرایی در استان‌های تحت تأثیر باید با اجرای کامل برنامه‌های مدیریت بحران، نسبت به بازگشایی مسیل‌ها، ایستادن لجن‌روبی معابر و آماده‌باش نیروهای امدادی اقدام کنند. شهروندان نیز ملزم به پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و شالیزارهای پرآب هستند و باید از اخبار رسمی هواشناسی برای برنامه‌ریزی روزانه استفاده کنند.