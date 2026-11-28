هشدار سینوپتیکی: ورود سامانه بارشی و کاهش ۸ درجهای دما در نیمه غربی ایران
رئیس مرکز ملی پیشبینی وضعیت هوا خبر داد: سامانه بارشی جدید از یکشنبه وارد کشور میشود. دمای نیمه غربی ۴ تا ۸ درجه کاهش مییابد و آلودگی هوای پایتخت تا فردا ادامه دارد.
صادق ضیاییان ، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور از روز یکشنبه خبر داد. بر اساس پیشبینیهای انجام شده و نقشههای همدیدی، این پدیده جوی منجر به کاهش دمای قابل توجه در بخشهای گستردهای از کشور و ایجاد شرایط جوی ناپایدار خواهد شد.
افزایش رطوبت و بارش در نواحی غربی و شمال غربی
این سامانه بارشی ابتدا در برخی مناطق غرب و شمال غرب کشور فعال میشود. از روز دوشنبه، کانون بارش به برخی نقاط جنوب غرب، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و غرب سواحل دریای خزر گسترش مییابد. تقویت این سیستم در روز سهشنبه باعث میشود بارش در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور، مناطق شمال شرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز ادامه داشته باشد. در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف و در نواحی جنوبی رگبار رعد و برق همراه با وزش باد شدید پیشبینی میشود.Also readمرگ دهها نفر بر اثر مصرف الکل تقلفی در ایران؛ هشدارهای وزارت بهداشت
کاهش محسوس دما در نیمه غربی و نوسانات پایتخت
بارزترین اثر این سامانه جوی، کاهش دمای هوا در نیمه غربی کشور از روز دوشنبه تا چهارشنبه است. دما در این مناطق بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت. در تهران، آسمان فردا صاف تا کمی ابری و غبارآلود است و دما بین ۱۲ تا ۲۰ درجه متغیر است. از دوشنبه تا چهارشنبه دمای هوا در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بین ۴ تا ۸ درجه کاهش مییابد.
تجمع آلایندهها و وضعیت ترافیکی مناطق پرجمعیت
همزمان با کاهش دما، شرایط جوی برای تجمع آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت فراهم شده است. در شهرهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور، امروز و فردا کاهش کیفیت هوا و تجمع آلایندههای جوی مورد انتظار است. این وضعیت نیازمند رعایت احتیاطهای بهداشتی برای گروههای حساس و کهنسالان در ساعات اوج ترافیک و فعالیتهای روزانه است.
گرمترین و سردترین مراکز استانهای کشور
بر اساس دادههای هواشناسی، بوشهر با دمای ۲۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان کشور محسوب میشود. در مقابل، شهرکرد با دمای ۳- و ۱- درجه سانتیگراد سردترین مناطق را تجربه خواهد کرد. همچنین وضعیت دریای خلیج فارس امروز و فردا مواج ارزیابی شده که میتواند بر فعالیتهای دریانوردی تأثیر بگذارد.
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