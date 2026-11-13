بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، تا روز دوشنبه ۲۵ آبان آلودگی هوا در تهران، کرج، اصفهان و اراک تشدید می‌شود. سامانه بارشی جدید از سه‌شنبه شرایط را تغییر می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق هواشناسی ، طی روزهای شنبه و یکشنبه شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور با افزایش محسوس آلودگی هوا مواجه خواهند شد. این شرایط نگران‌کننده به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران ، کرج ، اصفهان و اراک مشاهده می‌شود که در آن‌ها غلظت آلاینده‌های جوی به شدت افزایش می‌یابد. این رخداد ناشی از پایداری جو و تغییرات دمایی است که کیفیت هوا را در این مناطق به شدت کاهش می‌دهد و شهروندان را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازد.

پیش‌بینی وضعیت جوی و دمای شهرهای بزرگ

آسمان تهران در روزهای پیش‌رو وضعیت متغیری خواهد داشت و آسمان این کلان‌شهر فردا (۲۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری با غبار محلی خواهد بود. دمای هوا در تهران طی این دو روز حداقل هفت و حداکثر هجده درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است. در روز شنبه (۲۵ آبان‌ماه) نیز آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات و افزایش تدریجی ابرها و باد انتظار می‌رود.

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دمای هوا در روز شنبه برای تهران با حداقل هفت و حداکثر هفده درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر، بندرعباس با دمای سی درجه سانتیگراد گرم‌ترین مرکز استان کشور محسوب می‌شود. در مقابل، شهرکرد با دمای منفی دو و منفی سه درجه سانتیگراد، سردترین مرکز استان را به خود اختصاص داده است. این تفاوت دمایی گسترده نشان‌دهنده تنوع شرایط جوی در سراسر ایران است.

مکانیسم کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی

علت اصلی تشدید آلودگی هوا در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۳ و ۲۴ آبان)، حاکم بودن جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما در اغلب مناطق کشور است. این پایداری جوی مانع از پخش و رقیق شدن آلاینده‌ها شده و باعث می‌شود غلظت آن‌ها در هوای شهرهای پرجمعیت به سطوح خطرناک برسد. این الگوی جوی به‌ویژه در مراکز صنعتی مانند تهران، کرج، اصفهان و اراک تاثیرات منفی بیشتری دارد.

این وضعیت پایدار جو تا پایان روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و پس از آن تغییرات اساسی در گردش هوا رخ خواهد داد. نفوذ جریانات سرد شمالی از اواخر وقت یکشنبه آغاز می‌شود که نقطه عطفی در تغییر وضعیت کیفی هوا به شمار می‌رود. این جریان سرد باعث می‌شود تا آلاینده‌های تجمع یافته در شهرها دفع شده و کیفیت هوا بهبود یابد.

ورود سامانه بارشی و کاهش دما در هفته آینده

با ورود جریانات سرد شمالی، ابتدا در غرب سواحل دریای خزر، اردبیل و استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد. این بارش‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۵ و ۲۶ آبان) با تقویت سامانه بارشی گسترده‌تر می‌شوند. در این روزها برای مناطق شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی نقاط شمال شرق کشور وزش باد و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

همراه با ورود این سامانه بارشی، کاهش محسوس دما در سراسر کشور اتفاق می‌افتد. در مناطق سردسیر نیز بارش برف به دلیل کاهش دما مورد انتظار است. این تغییرات جوی نه تنها دما را پایین می‌آورد، بلکه با ایجاد رگبارهای پراکنده و وزش باد، هوا را پاکسازی کرده و غلظت آلاینده‌های معلق را در محیط زیست کاهش می‌دهد.

وضعیت جوی در مناطق جنوبی و برنامه‌های بعدی

در روز چهارشنبه (۲۷ آبان) وضعیت جوی در مناطق جنوبی کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در برخی مناطق جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر و گاهی رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این تغییرات سریع جوی نشان‌دهنده گذار از یک دوره پایداری و آلودگی به یک دوره فعال بارشی و سرد است. شهروندان کلان‌شهرهای صنعتی باید تا پایان روز یکشنبه نسبت به کاهش فعالیت‌های ورزشی در فضای باز و استفاده از ماسک‌های مناسب اقدام کنند. پس از روز دوشنبه و با ورود کامل سامانه بارشی، انتظار می‌رود تا وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بهبود قابل توجهی پیدا کند.