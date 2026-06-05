جک کلارک هشدار داد که هوش مصنوعی ممکن است به زودی بدون دختر انسان خود را بهبود بخشد و خواستار ایجاد ترمز برای پیشرفت آن شد.
جک کلارک ، یکی از بنیانگذاران شرکت آنتروپیک که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکند، هشدار داده است که این فناوری به نقطهای نزدیک میشود که ممکن است بدون نیاز به دخالت مستقیم انسان به توسعه خود ادامه دهد.
او در گفتوگو با برنامه نیوزنایت بیبیسی تأکید کرد که صنعت هوش مصنوعی مانند ماشینی است که فقط پدال گاز دارد و ترمز ندارد. کلارک خواستار آن شد که امکان کاهش سرعت پیشرفت هوش مصنوعی فراهم شود و مردم از طریق سیاستهای دولتی کنترل این سیستمها را در دست داشته باشند.
به گفته کلارک، در حال حاضر چتبات آنتروپیک به نام کلود حدود ۸۰ درصد از کدی که اجرا میکند خود سیستم هوش مصنوعی نوشته است و رسیدن این عدد به ۱۰۰ درصد در دو سال آینده امکانپذیر است. او این موضوع را دارای پیامدهای بسیار بزرگی دانست و هشدار داد که اگر جامعه درباره پیشرفت مداوم هوش مصنوعی گفتوگوی جدی نداشته باشد، برای آینده فرزندانش نگران است.
کلارک هوش مصنوعی را با دوران رونق نفت و سرمایهداران بزرگ اوایل قرن گذشته مقایسه کرد و گفت که در آن زمان چارچوبی منطقی از قوانین و مقررات ایجاد شد که به مردم اعتماد داد. این فرمان که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا صادر شد، شرکتهای هوش مصنوعی را مجبور به انجام آزمایش ایمنی توسط دولت نمیکند و چنین اقدامی همچنان اختیاری است.
شرکتهای بزرگ فعال در این حوزه از جمله آنتروپیک، اوپنایآی و گوگل تاکنون اعلام نکردهاند که قصد توقف تحقیقات خود را دارند. کلارک تأکید کرد که هدف آنتروپیک از مطرح کردن علنی تواناییهای رو به افزایش هوش مصنوعی جلب مشتری نیست، بلکه ایجاد آگاهی و بحث عمومی است. وی همچنین به خطرات اقتصادی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت که ممکن است رباتهای هوشمند جای برخی شغلها را بگیرند.
با این حال، او پیشنهاد کرد که افراد خلاق و با دید وسیع بیشترین بهره را از این فناوری خواهند برد. به نظر او، جوانان بهتر است سرگرمی یا علاقه شخصی پیدا کنند و به سمت تحصیل در رشتههای هنرهای آزاد بروند. کلارک تأکید کرد که هنوز مشخص نیست آیا سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند واقعاً خلاق باشند یا نه و شواهدی برای این موضوع وجود ندارد.
او از جامعه خواست تا درباره پیامدهای هوش مصنوعی گفتوگوی جدی داشته باشند و مقررات جدیدی تدوین شود که ایمنی و اعتماد را تضمین کند
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