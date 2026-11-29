سردار محبی از احتمال استفاده دشمن از گروه‌های مسلح برای تحریک اوضاع در دهه بصیرت و مقاومت هشدار داد و به برنامه‌های ستاد بزرگداشت اشاره کرد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت و سخنگوی سپاه پاسداران ، در بازدید از نشست خبری با اصحاب رسانه، هشدار داد که دشمنان خارجی در پی جبران شکست‌های نظامی و استراتژیک خود هستند. به گفته وی، آمریکا با تحریک گروه‌هایی که از پیش مسلح شده‌اند، ممکن است در ایام پیش‌رو و با ایجاد تحرکات مشابه حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، دست به اقداماتی برای تحقق اهداف مخرب بزند.

تهدیدات جدید دشمن و تحریک گروه‌های مسلح

محبی تصریح کرد که استراتژی کنونی آمریکا بر پایه دستاوردسازی از طریق تحریک گروه‌های تحت تأثیر استوار شده است. این مقام نظامی بیان داشت که دشمن برای جبران شکست‌های خود در پی دستاوردسازی از طریق تحریک گروه‌هایی است که از قبل مسلح کرده و ممکن است با تحرکاتی به واسطه حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، به دنبال تحقق اهداف خود باشد. بنابراین، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ایام دهه بصیرت و مقاومت می‌تواند صحنه نبرد نرم و سخت جدیدی باشد که در آن نقش آگاهی عمومی تعیین‌کننده است.

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سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد که ما در ستاد برای ایجاد آمادگی و زمینه‌سازی جهت حضور مردم در میدان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم. اگر مردم از توطئه دشمن باخبر باشند، قطعا همانند سال‌های گذشته در این ایام نیز جدیت خود را در حفظ امنیت و ثبات کشور نشان خواهند داد و اجازه دخالت بیگانگان را نخواهند داد.

تاریخچه دشمنی آمریکا و تجربه حماسه ۹ دی

وی با اشاره به سابقه سرسختانه آمریکا در منطقه گفت: آمریکا از دیرباز دشمنی خود را با ملت ایران نشان داده است. این دشمنی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و محدود به شروع فعالیت جمهوری اسلامی نیست. آمریکا از همان زمان با روی کار آوردن حکومت‌های جنایتکار و غارت منابع ملی ایران، دشمنی خود را استمرار بخشید و این روند تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافت. با ظهور جمهوری اسلامی، این دشمنی تعمیق شد و آمریکا گاهی با تهاجم حزب بعث، گاهی با محاصره اقتصادی، گاهی با جنگ روانی و گاهی با فشار سیاسی، دشمنی خود علیه ایران را ادامه داده است.

محبی با یادآوری وقایع انتخابات سال ۱۳۸۸ و حماسه ۹ دی تصریح کرد که این وقایع بدون تردید با برنامه‌ریزی و پشتیبانی دشمن آمریکایی همراه بود. اما ملت ایران خیلی زود دست دشمن را در این دخالت‌ها و نفوذها تشخیص دادند و آگاهانه و خودجوش به میدان آمدند و بساط سربازان دشمن را جمع کردند و افتخارآفرین شدند. این تجربه نشان داد که حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.

تحلیل وقایع دی‌ماه و وضعیت تنگه هرمز

رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت با اشاره به تحولات و حوادث سال ۱۴۰۴ اظهار کرد که دشمنی‌های دشمنان در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و در جنگ دوم خود را نشان داد. دشمن وقتی مقاومت ملت ایران را در این جنگ مشاهده کرد، به ظاهر کوتاه آمد، اما حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را برنامه‌ریزی و پشتیبانی کرد. وی ادامه داد که این وقایع در ظاهر اعتراضات مردمی بود، اما اعتراضات مردمی هرگز به‌صورت یکدست و هم‌زمان به خیابان‌ها نمی‌ریختند. این حوادث به‌نحوی پیش رفت که به صدمه زدن به اموال عمومی و مبارزه سخت با نیروهای امنیتی منتهی شد.

او افزود که مردم در ۲۲ دی‌ماه به میدان آمدند و توانستند یوم‌الله دیگری را به تاریخ کشور اضافه کنند. امروز فاصله هشتم تا ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ به عنوان دهه بصیرت و مقاومت نام‌گذاری شده است. این دهه می‌تواند بصیرت و قدرت تولید کند و مسیر مقابله با دشمن را تقویت و استمرار ببخشد. همچنین محبی با اشاره به وضعیت تردد شناورها در تنگه هرمز گفت که پیش از جنگ رمضان، انواع شناورها روزانه ۲۸۵ تردد در تنگه هرمز داشتند که ۲۳۲ تردد مربوط به شناورهای آمریکایی‌ها بود، اما امروز حتی یک تردد هم ندارند و این موضوع برای آمریکایی‌ها غیرقابل قبول است.

ساخت پایگاه در آفریقا و راهبرد بازدارندگی

محبی با اشاره به تحرکات آمریکا در مناطق مختلف جهان ابراز داشت که امروز آمریکا به کنیا و شاخ آفریقا رفته و در حال ساخت پایگاه است. این حرکت نشان‌دهنده تلاش بی‌سابقه آمریکا برای ایجاد پایگاه‌های جدید در مناطق استراتژیک جهت فشار بر جمهوری اسلامی است. رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت توان ملی کشور گفت که تنها راه بازدارندگی، ایران قوی و روزبه‌روز قوی‌تر شدن آن است.

وی افزود که آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی مردم از مهم‌ترین راه‌های بازدارندگی به شمار می‌رود و ما در ستاد از ظرفیت همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها برای رسیدن به این هدف استفاده خواهیم کرد. محبی همچنین در خصوص ساختار ستاد بزرگداشت گفت: اگر فکر می‌کنید برای تحقق اهداف ۱۱گانه ستاد، نیاز به اضافه شدن اعضای بیشتری به ترکیب ۴۳ ارگان فعلی وجود دارد، باید امروز در این جلسه درباره آن تصمیم‌گیری کنید. این اقدامات نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر بصیرت و مردم‌داری، در برابر هرگونه توطئه آمادگی کامل دارد.