جمعیت هلالاحمر با اشاره به شناسایی ۷۴۷ مورد ابتلا به تب دنگی از ابتدای سال جاری، هشدار داد که پشه آئدس در ۱۱ استان کشور گسترش یافته است و بر رعایت اصول پیشگیری برای مقابله با این بیماری تأکید کرد.
جمعیت هلالاحمر با اشاره به شناسایی ۷۴۷ مورد ابتلا به تب دنگی از ابتدای سال جاری، هشدار داد که پشه آئدس در ۱۱ استان کشور گسترش یافته است و بر رعایت اصول پیشگیری برای مقابله با این بیماری تأکید کرد.
از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۴۷ مورد ابتلا به تب دنگی در کشور ثبت شده است که بخش قابل توجهی از این موارد در شهرستان چابهار گزارش شده است. تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه آئدس به انسان منتقل میشود و علائم آن شامل تب شدید، درد عضلات و مفاصل، سردرد و در برخی موارد خونریزی است.
جمعیت هلالاحمر اعلام کرد که پشه آئدس در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، قزوین و زنجان مشاهده شده است. هلالاحمر از مردم خواست که از تجمع آبهای راکد در محیط زندگی جلوگیری کنند، برای درها و پنجرهها توری نصب کنند و در صورت حضور در مناطق آلوده از مواد دافع حشرات استفاده کنند
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