رئیس ستاد ارتش اسرائیل از موفقیت در ضربه به ساختارهای نیابتی ایران و کاهش تهدیدها خبر داد. همزمان، رئیس‌جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی و نابودی توان هسته‌ای ایران تاکید کرد. تلاش‌ها برای مین‌روبی تنگه هرمز ادامه دارد و کانادا نظارت بر شبکه‌های مالی مشکوک را تشدید کرده است. تحولات منطقه‌ای و دیپلماتیک نشان‌دهنده تلاش غرب برای مهار ایران است.

ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل ، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با قدرتی بی‌سابقه به هسته ساختاری که حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن طی دهه‌ها علیه اسرائیل ایجاد کرده بودند، ضربه زده و تهدیدها را کاهش داده‌اند. او در مراسم تحویل فرماندهی نیروی دریایی ارتش اسرائیل در برابر فراخوان‌ها برای نابودی اسرائیل و تهدیدی که در حال شکل‌گیری بود، ایستادگی کردیم. این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد قاطع اسرائیل در مواجهه با آنچه آن را تهدید مستقیم تلقی می‌کند، است. فشارها بر ایران در حالی افزایش می‌یابد که تحولات اخیر نشان از هماهنگی بیشتر میان واشنگتن و تل‌آویو در قبال تهران دارد. این اقدامات در راستای سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه صورت می‌گیرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که در گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر ادامه محاصره دریایی و نابودی باقی‌مانده توان هسته‌ای ایران تاکید شده است. نتانیاهو گفت ترامپ مصمم است این تهدید را برای همیشه از میان بردارد و از این هدف عقب‌نشینی نخواهد کرد. او افزود علاوه بر برنامه هسته‌ای، به تهدیدهای موشکی و توان غنی‌سازی ایران نیز رسیدگی خواهد شد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. این نشان می‌دهد که موضوع برنامه هسته‌ای ایران همچنان در کانون توجه آمریکا و اسرائیل قرار دارد و تلاش‌ها برای محدود کردن آن ادامه خواهد یافت. سخنان نتانیاهو بیانگر همکاری نزدیک میان اسرائیل و آمریکا در این زمینه است و نشان می‌دهد که تل‌آویو از اقدامات واشنگتن در قبال ایران حمایت می‌کند.

در همین راستا، نیروهای آمریکایی در جریان عملیات پاک‌سازی مین‌ها در تنگه هرمز می‌توانند از مجموعه‌ای از پهپادها، ربات‌های حامل مواد منفجره و بالگردها استفاده کنند تا خطرات را کاهش دهند. با این حال، گروه‌های مین‌روبی همچنان ممکن است در برابر حملات جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر باشند. تلاش کنونی ایالات متحده برای پاک کردن تنگه هرمز از مین‌ها، بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به اختلال در کشتی‌رانی در این آبراه است؛ اختلالی که از زمان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، عرضه جهانی انرژی را به‌شدت کاهش داده است. اما به گفته افسران سابق نیروی دریایی و متخصصان، در حالی که آمریکا می‌تواند از فناوری‌های مدرن‌شده برای شناسایی و خنثی‌سازی مین‌ها از راه دور بهره ببرد، پاک‌سازی یک آبراهه راهبردی مانند تنگه هرمز همچنان فرآیندی کند و چندمرحله‌ای خواهد بود. ارتش آمریکا یک‌شنبه گذشته اعلام کرد که عملیات مین‌روبی را آغاز کرده و دو ناو جنگی را از تنگه هرمز عبور داده است، اما جزئیات کمی درباره تجهیزات مورد استفاده ارائه داد. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد که نیروهای بیشتری، از جمله تجهیزات زیرآبی بدون سرنشین، در روزهای آینده به این عملیات خواهند پیوست. این عملیات نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای تضمین امنیت کشتیرانی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان است.

در اقدامی دیگر، مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (فینترک) با اجرایی کردن اصلاحات جدید قانونی، نظارت بر شبکه‌های مالی مشکوک و عوامل حکومت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی را شدت بخشید. این تغییرات که شامل ممنوعیت قطعی حساب‌های ناشناس، نظارت دقیق بر بازار ارزهای دیجیتال و امکان افشای مستقیم اطلاعات مالی به کمیسیون انتخابات است، مستقیما زیرساخت‌های مالی مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها و مداخله در دموکراسی کانادا را هدف قرار می‌دهد. با افزایش جریمه‌های اداری تا سقف ۲۰ میلیون دلار و الزام تمامی کسب‌وکارهای پولی به ثبت رسمی، مسیر انتقال پول‌های خاکستری توسط گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران و عوامل نفوذی بیش از پیش مسدود شده و فینترک اکنون با اختیاراتی گسترده‌تر، توان شناسایی و مقابله با نفوذ مالی بیگانگان را در خاک کانادا خواهد داشت. این اقدامات نشان‌دهنده نگرانی کانادا از نفوذ مالی ایران و تلاش برای مقابله با آن است.

وزارت خارجه آمریکا از گسترش سیاست محدودیت صدور ویزا خبر داد که شامل افرادی می‌شود که به نمایندگی از دشمنان این کشور فعالیت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا افزود اقدام‌هایی برای اعمال محدودیت ویزا علیه ۲۶ نفر در سراسر نیمکره غربی که در این فعالیت‌ها مشارکت داشته‌اند، انجام داده است. این اقدام در راستای سیاست‌های آمریکا برای محدود کردن فعالیت‌های مخالفان این کشور در خارج از مرزهایش صورت می‌گیرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پنجشنبه گفت اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل و در اسلام‌آباد امضا شود، او ممکن است به آنجا برود. او گفت: «آن‌ها موافق‌اند، فقط باید با یک قلم پای میز بیایند، و آن وقت این موضوع تمام می‌شود.» ترامپ ادامه داد: «اگر نگاه کنید، بازار بورس خوب است، قیمت نفت در حال کاهش است، و به نظر خیلی خوب می‌رسد که ما با ایران به یک توافق برسیم، و این یک توافق خوب خواهد بود. این یک توافق بدون سلاح هسته‌ای خواهد بود.» دونالد ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات بعدی با جمهوری اسلامی ممکن است در این آخرهفته (روزهای شنبه و یکشنبه آینده) برگزار شود. ترامپ گفت جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او افزود: «ما یک بیانیه داریم، یک بیانیه بسیار قدرتمند، که آن‌ها فراتر از ۲۰ سال، سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.» ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی موافقت کرده که مواد هسته‌ای را «به ما بازگرداند». این اظهارات نشان‌دهنده تمایل آمریکا به دستیابی به توافقی با ایران است، اما در عین حال بر محدودیت‌های هسته‌ای و بازگرداندن مواد هسته‌ای تاکید دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد: «ما فرصتی برای انعقاد یک توافق صلح تاریخی با لبنان داریم.» نتانیاهو گفت: «این فرصت به این دلیل وجود دارد که از زمان 'جنگ رستاخیز'، ما موازنه قوا در لبنان را از اساس تغییر داده‌ایم. این موازنه به شکلی تغییر کرده است که در ماه گذشته، درخواست‌هایی از لبنان برای برگزاری گفت‌وگوهای صلح مستقیم بین ما و آن‌ها دریافت کرده‌ایم؛ چیزی که بیش از ۴۰ سال سابقه نداشته است.» این سخنان نشان‌دهنده تحولات منطقه‌ای و تلاش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط با کشورهای همسایه است.

دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که او «در ادامه دیدارهای خود با گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، با جمعی از کنشگران کُرد ایرانگرا دیدار و گفت‌وگو کرد.» این دیدار در راستای تلاش‌های شاهزاده پهلوی برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران صورت گرفته است.

اورشلیم‌پست در تحلیلی درباره موضع کشورهای منطقه نسبت به بحران جاری در خاورمیانه نوشت که این بازیگران منطقه‌ای در حال «رصد بسیار دقیق» بحران‌اند و ترجیح می‌دهند مسیر تنش از حملات نظامی تازه به سمت مهار سیاسی سوق داده شود، حتی اگر این روند شکننده و موقت باشد. در این تحلیل که پنج‌شنبه ۲۷ فروردین منتشر شد، به آخرین تحولات در مسیر مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران، از جمله سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به ایران؛ سفر منطقه‌ای شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به‌ویژه دیدار او با محمد بن سلمان در ریاض؛ از سوی جمهوری اسلامی، اشاره شده است و نتیجه گرفته است که کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند که آمریکا در قدم‌های بعدی خود بر فشار و مهار غیرمستقیم تهران تکیه کند. این تحلیل نشان‌دهنده دیدگاه کشورهای منطقه نسبت به تحولات فعلی است و بر ترجیح آنها برای رویکردهای غیرنظامی در مقابله با ایران تاکید دارد.





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اسرائیل ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای تنگه هرمز

United States Latest News, United States Headlines