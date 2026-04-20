سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با انتقاد شدید از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، این اقدامات را تهدیدی بزرگ برای معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای دانست و نسبت به تبعات خطرناک این رویکرد برای صلح جهانی هشدار داد.

سرگئی ریابکوف ، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در اظهاراتی صریح و جدی که بازتاب گسترده‌ای در محافل دیپلماتیک داشته است، نسبت به پیامدهای مخرب اقدامات اخیر اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. وی با تاکید بر اینکه ثبات معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به ان‌پی‌تی در دوران کنونی با آزمون‌های دشواری روبرو شده است، تصریح کرد که حملات غیرقانونی و بی‌دلیل علیه تاسیسات و مقامات ایرانی، ضربه‌ای مهلک به ساختار نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد کرده است.

به گفته ریابکوف، این تجاوزات نشان‌دهنده یک رویکرد خطرناک است که در آن رژیم منع اشاعه هسته‌ای به ابزاری برای توجیه اقدامات نظامی و تلاش جهت تغییر نظام‌های سیاسی مستقل تبدیل شده است. این دیپلمات ارشد روس در تحلیل ابعاد این بحران، بمباران تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را با هر معیار بین‌المللی و اخلاقی غیرقابل قبول خواند و افزود که دامنه این حملات تنها به حوزه‌های نظامی محدود نبوده، بلکه نهادهای علمی، آموزشی و حتی هدف قرار دادن رهبری ارشد جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است. ریابکوف خاطرنشان کرد که اقدامات خصمانه علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که خود رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگری که به صورت تاریخی تعهدات ذیل ان‌پی‌تی را نادیده گرفته است، اکنون به دنبال بهره‌برداری از این معاهده برای پیشبرد اهداف خود است. این تضاد در رفتار، باعث بروز شک و بدبینی عمیق در جامعه جهانی نسبت به نیت‌های واقعی غرب در قبال امنیت منطقه شده است. ریابکوف همچنین به یک پارادوکس بزرگ در دیپلماسی غرب اشاره کرد؛ جایی که حملات نظامی علیه ایران در پوشش مذاکراتی انجام شد که هدف ظاهری آن هماهنگی برای اقدامات داوطلبانه فراتر از ان‌پی‌تی و تایید ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران بود. وی تاکید کرد که این رفتار نه تنها بی‌اعتمادی را در سطح بین‌المللی نهادینه می‌کند، بلکه به اعتبار تمامی سازوکارهای نظارتی هسته‌ای آسیب می‌زند. معاون وزیر خارجه روسیه در نهایت نسبت به تحرکات متحدان اروپایی آمریکا هشدار داد و گفت که تمایل فزاینده این کشورها به توسعه قابلیت‌های هسته‌ای خود، اقدامی به‌شدت تحریک‌آمیز است که زیربناهای نظام عدم اشاعه را متزلزل کرده و صلح جهانی را در مسیری نگران‌کننده قرار می‌دهد که می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی جدید و غیرقابل کنترلی منجر شود





سرگئی ریابکوف معاهده ان‌پی‌تی برنامه هسته‌ای ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امنیت بین‌الملل

