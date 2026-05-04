فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در اختیار ایران است و هرگونه عبور و مرور باید با هماهنگی نیروهای مسلح باشد. هشدار به آمریکا و حامیانش درباره اقداماتی که منجر به پشیمانی غیرقابل جبران شود.

سرلشکر خلبان علی عبدالهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، با تاکید بر اینکه امنیت تنگه هرمز به طور کامل در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، به صراحت اعلام کرد که هرگونه عبور و مرور امن در این آبراه استراتژیک، منوط به هماهنگی با نیروهای مسلح کشورمان خواهد بود.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که نیروهای آمریکایی به طور فزاینده‌ای در آب‌های آزاد و بین‌المللی دست به اقداماتی می‌زنند که به سرقت دریایی و تهدید امنیت تجارت جهانی تعبیر می‌شود. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با انتقاد شدید از این اقدامات، خاطرنشان کرد که ملت مقاوم و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی بارها در عمل نشان داده‌اند که در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمن، در هر سطح و در هر نقطه‌ای از کشور، با قاطعیت و به شکلی پشیمان‌کننده پاسخ خواهند داد.

ایشان تصریح کردند که ایران اسلامی با تمام توان، امنیت تنگه هرمز را حفظ و به طور قوی مدیریت خواهد کرد و به تمامی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار می‌دهد که از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری کنند، چرا که این امر می‌تواند امنیت آنها را به خطر اندازد. سرلشکر عبدالهی با لحنی قاطع، هرگونه تلاش برای نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز از سوی نیروهای مسلح بیگانه، به ویژه ارتش ایالات متحده آمریکا، را با پاسخ قاطع و تهاجمی مواجه خواهد کرد.

ایشان همچنین به حامیان آمریکا هشدار دادند که از هرگونه اقدامی که منجر به پشیمانی غیرقابل جبران شود، خودداری کنند، زیرا اقدام تجاوزکارانه آمریکا برای برهم زدن شرایط کنونی، نتیجه‌ای جز پیچیده‌تر شدن اوضاع و افزایش خطر برای امنیت شناورها در این منطقه نخواهد داشت. در همین راستا، اظهارات متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی نیز مطرح شده است.

یکی از نمایندگان مجلس، با اشاره به اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد کشور، پیش‌بینی کرده است که ایران می‌تواند سالانه ۳۰ میلیون دلار درآمد از محل عبور کشتی‌ها از این تنگه کسب کند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، مدعی شده است که تلاش‌های آمریکا برای رفع انسداد کشتی‌ها در تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره تاکید کرده است که تنها در صورت توقف کامل جنگ و رفع تمامی تحریم‌ها، حاضر به مذاکره است. همچنین، برخی مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که هرگونه تلاش برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران، اقدامی احمقانه خواهد بود. این هشدارها نشان‌دهنده جدیت ایران در حفظ امنیت تنگه هرمز و مقابله با هرگونه تهدید در این منطقه است.

علاوه بر این، برخی تحلیلگران معتقدند که دوران تحریم ملت ایران به پایان رسیده است و ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی خود، قادر به مقابله با هرگونه فشار خارجی است. لازم به ذکر است که در کنار این تحولات سیاسی و امنیتی، نوسانات ارزی و قیمت طلا و سکه نیز در بازار ایران ادامه دارد.

در شبانگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت دلار در حالت تردید برای صعود بیشتر قرار داشت و قیمت‌های دینار عراق، نقره و سکه نیز با تغییراتی همراه بود. به عنوان مثال، قیمت شمش نقره یک کیلویی به ۵۹۵ میلیون تومان رسیده بود. این نوسانات نشان‌دهنده تاثیر عوامل مختلفی بر بازار ایران است، از جمله تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، سیاست‌های داخلی و انتظارات فعالان بازار.

در مجموع، شرایط کنونی در تنگه هرمز و بازار ایران، نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت اوضاع است و نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه است. ایران اسلامی با اتکا به توانمندی‌های خود و با حفظ هوشیاری و آمادگی، آماده مقابله با هرگونه تهدید و چالش خواهد بود و در عین حال، به دنبال ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است. تاکید بر حفظ امنیت تنگه هرمز و هماهنگی با نیروهای مسلح ایران، گامی مهم در جهت تحقق این اهداف است





