تحلیل جامع مهدی زارع درباره ریشه‌های تغییرات ساختاری تهران و بارش‌های ۱۵ و ۱۶ آبان که منجر به صدور هشدار قرمز و خطر سیلاب در دامنه‌های جنوبی البرز شد.

بارش‌های شدید و پیاپی در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان سال ۱۴۰۵، خطر سیلاب را مجدداً در صدر هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران برای کلان‌شهر تهران و دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز قرار داد. این رخداد جوی تنها یک پدیده موقتی نبود، بلکه نشان‌دهنده آسیب‌پذیری ساختاری پایتخت در برابر رویدادهای اقلیمی افراطی است که ریشه در تغییرات کاربری اراضی و مدیریت ناکارآمد منابع آبی دارد.

تحلیل ریشه‌های فنی خطر سیلاب در تهران

مهدی زارع، پژوهشگر ارشد زمین‌شناسی و استاد دانشگاه، با تشریح جزئیات این بحران تأکید می‌کند که ترکیب خطرناک بارش‌های رگباری، اشباع کامل دامنه‌ها، مسدودسازی روددره‌های طبیعی و گسترش روزافزون سطوح نفوذناپذیر شهری، تهران را به شدت در برابر سیلاب‌های ناگهانی و جریان‌های واریزه‌ای آسیب‌پذیر کرده است. وی با یادآوری تجربه تلخ سیل مرگبار تجریش در سال ۱۳۶۶ هشدار می‌دهد که ساخت‌وسازهای مجاور بستر رودخانه‌ها و تنگ کردن مسیرهای طبیعی هدایت آب، اقدامی به‌شدت خطرناک است که حتی بارش‌های خفیف را به فاجعه تبدیل می‌کند.

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بر اساس داده‌های هواشناسی که مهدی زارع به آن‌ها استناد می‌کند، تهران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در معرض یک سامانه بارشی قوی و ناپایدار قرار گرفت که پیامدهای آن فراتر از بارش‌های متعارف رفت و منجر به صدور هشدار قرمز شد. در بعدازظهر روز جمعه ۱۵ آبان، افزایش ابرها با بارش‌های متناوب، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه بود. بارش‌های اولیه نقش حیاتی در آماده‌سازی زمین ایفا کردند زیرا رطوبت خاک را افزایش داده و ظرفیت جذب آب بارش‌های بعدی را به شدت کاهش دادند.

ناپایداری شرایط جوی در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ بیشتر شد، به‌طوری که آسمان ابری همراه با بارش‌های مداوم و دمای بین ۱۴ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد، شهر را در بر گرفت. مهم‌ترین تحول این روز، صدور هشدار قرمز برای مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران بود که نشان‌دهنده احتمال خسارت جانی و مالی جدی و نیاز فوری به اقدامات پیشگیرانه است. داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان داد که بارش محدود به مرکز شهر نبود و مناطق شمالی و ارتفاعات نیز به‌طور جدی درگیر شدند، دقیقاً همان مناطقی که خروجی روددره‌های آن‌ها به شبکه کانال‌های شهری می‌ریزد.

مکانیسم وقوع سیلاب و نقش عوامل انسانی

مهدی زارع چهار عامل اصلی را هم‌زمان در ایجاد خطر سیلابی شدن روددره‌ها و کانال‌های پایتخت معرفی می‌کند. عامل نخست، بارش‌های شدید و رگباری در مناطق شمالی استان تهران است که در مناطقی مانند میگون، لواسان، دربند، آبعلی و شمیرانات می‌تواند به‌سرعت حجم عظیمی از رواناب تولید کند. عامل دوم، اشباع شدن کامل ارتفاعات و دامنه‌ها است؛ زمانی که زمین دیگر توان جذب بارش جدید را ندارد، آب به‌جای نفوذ در خاک، مستقیماً به سمت پایین‌دست جاری می‌شود.

عامل سوم، پرشدن ناگهانی روددره‌های خشک است که مدیران بحران تهران هشدار داده‌اند حتی رودخانه‌ها و مسیل‌های در حالت عادی خشک، با ورود حجم زیاد رواناب طغیان می‌کنند. عامل چهارم نیز وجود نقاط گلوگاهی در شبکه ۵۵۰ کیلومتری تونل‌ها و کانال‌های پایتخت است؛ موضوعی که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به آن اشاره کرده است. حتی با وجود عملیات لایروبی، برخی مقاطع ظرفیت کافی برای عبور دبی ناگهانی را ندارند و ممکن است دچار پس‌زدگی آب شوند.

مناطق در معرض خطر و پیامدهای عملیاتی

بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، مناطق در معرض خطر سیلاب در تهران عمدتاً در شمال و شمال‌غرب پایتخت قرار دارند و شامل روددره‌های دربند، تجریش، درکه، میگون، لواسان و آبعلی هستند. همچنین مسیل‌های پایین‌دست، به‌ویژه محدوده منوچهری و منطقه ۱۵، در معرض خطر بالا آمدن آب قرار دارند. این توزیع جغرافیایی نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین منابع آبی در ارتفاعات و مناطق سکونتگاهی در دشت است.

مدیریت بحران تهران با درک این خطرات، از شهروندان خواسته است از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و روددره‌ها خودداری کنند. همچنین از مردم خواسته شده از کوهنوردی و تردد غیرضروری در ارتفاعات پرهیز کنند و در صورت امکان از خودروی شخصی استفاده نکنند تا مسیر برای خودروهای امدادی باز بماند. این توصیه‌ها برای کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری و تسهیل عملیات نجات ضروری است.

شاخص‌های فنی و آینده مدیریت بحران

مهدی زارع با تأکید بر اهمیت شدت بارش در وقوع سیلاب توضیح می‌دهد که آستانه بارش سیلابی بر اساس شدت بارش در بازه‌های زمانی کوتاه یک تا سه ساعت و ویژگی‌های خاص هر حوضه آبریز تعیین می‌شود. بر اساس پژوهش‌های اختصاصی برای نقاط بحرانی تهران، حداقل بارش مورد نیاز برای سرریز شدن کانال‌ها و ایجاد سیلاب شهری محاسبه شده است. این اعداد نشان‌دهنده عمق بارش هستند که اگر در بازه زمانی مشخص‌شده و به‌طور هم‌زمان در ایستگاه‌های مربوطه ثبت شوند، احتمال آب‌گرفتگی و خروج آب از کانال وجود دارد.

مخاطرات اصلی این سامانه بارشی در سه محور طبقه‌بندی می‌شوند: نخست، احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن روان‌آب در مسیل‌هاست. دوم، بارش برف همراه با مه‌گرفتگی و کولاک در ارتفاعات که می‌تواند به انسداد محورهای کوهستانی و خطر بهمن منجر شود. سوم، ورود توده هوای سرد و کاهش دمای هوا به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه است که شرایط را برای گروه‌های آسیب‌پذیر دشوارتر می‌کند.