فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که سیاست‌های اسرائیل در غزه و کرانه باختری خطر ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی را افزایش داده است.

فولکر تورک ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که سیاست‌ها و حملات اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری ، خطر ارتکاب " جنایات جنگی ، جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی" را افزایش داده است. این هشدار جدی در حالی صادر شده که شاهد کشتار غیرنظامیان و آوارگی اجباری صدها هزار فلسطینی هستیم و سازمان ملل خواستار اقدام فوری کشورهای جهان و انجام تحقیقات مستقل شده است.

جزئیات هشدار حقوق بشر سازمان ملل

آقای تورک در بیانیه خود صراحتاً ذکر کرد که حملات، سیاست‌ها و موارد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل، نشان‌دهنده افزایش خطر ارتکاب جنایات گسترده در کرانه باختری و نوار غزه است. او تاکید کرد که دفتر او بارها درباره پیامدهای اقدامات اسرائیل در غزه هشدار داده و اعلام کرده که این اقدامات می‌توانند تهدیدی واقعی برای ادامه حیات فلسطینیان به عنوان یک گروه باشند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از ادامه حملات و "نقض حقوق فلسطینیان"، از تمامی کشورها خواست برای جلوگیری از وقوع جنایات بیشتر، فورا اقدام کنند.

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دیدگاه‌های مقامات اسرائیل و مخالفان

آقای تورک همچنین گفت که نمایندگان دولت اسرائیل در بالاترین سطوح، بارها از سیاست‌هایی مانند الحاق سرزمین‌های فلسطینی، پاکسازی قومی و مجازات جمعی در کرانه باختری سخن گفته‌اند. او هشدار داد که "تحریک به نفرت‌پراکنی و تشویق به اقداماتی که می‌توانند مصداق جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی باشند، در بخش‌هایی از جامعه به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است." کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین یادآور شد که حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی نیز بر اساس حقوق بین‌الملل موظفند از غیرنظامیان محافظت کنند و امنیت عملیات امدادرسانی بشردوستانه را محترم بشمارند.

پیامدهای انسانی و وضعیت کنونی

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر جمعیت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری نوار غزه اکنون در چادرها یا سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. آقای تورک افزود که هشدارهای پیشین سازمان ملل "جدی گرفته نشده‌اند و جنایات گسترده همچنان تکرار می‌شوند." به گفته او، غیرنظامیان همچنان کشته می‌شوند و صدها هزار فلسطینی به اجبار از محل زندگی خود آواره شده‌اند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین هشدار داد که اظهارات برخی مقام‌های ارشد اسرائیلی نشان‌دهنده قصد آن‌ها برای دائمی کردن این آوارگی‌هاست.

خواسته‌های حقوقی و اقدامات آتی

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از جامعه بین‌المللی خواست تا "برای جلوگیری از تکرار جنایات علیه فلسطینیان" به تعهدات حقوقی خود عمل کند و همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر و پاسخگو کردن مسئولان این اقدامات شد. این هشدار سازمان ملل در حالی مطرح شده است که نگرانی‌ها درباره ادامه کشتار غیرنظامیان، آوارگی اجباری فلسطینیان و پیامدهای بلندمدت اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری همچنان ادامه دارد و خشونت‌ها در کرانه باختری نیز از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه افزایش یافته است.