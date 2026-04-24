توقف مذاکرات، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و اظهارات ترامپ، بازارهای جهانی را درگیر نوسانات کرده و نگرانی‌ها درباره آینده منطقه را افزایش داده است.

توقف مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش تنش ‌ها در خاورمیانه ، بازار های جهانی را در وضعیت ناپایداری فرو برده است. بورس‌های آسیایی نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند و قیمت نفت با افزایش اختلال در تنگه هرمز، به بالای ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسیده است.

این افزایش قیمت ناشی از نگرانی‌ها در مورد آینده درگیری‌ها و مسیرهای انرژی است. دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن تقویت شده و ین ژاپن به نزدیکی سطح حساس ۱۶۰ در برابر دلار رسیده که ممکن است دولت ژاپن را به مداخله در بازار ارز وادار کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه بن‌بست دیپلماتیک و شکننده بودن آتش‌بس‌ها، نوسانات بازار و قیمت انرژی در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.

همزمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی در دوره آتش‌بس از فرصت استفاده کرده و برای بازآرایی و تامین مجدد ناوها و هواپیماها اقدام کرده‌اند و در صورت صدور دستور، آماده ازسرگیری حملات هستند. ورود ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج دبلیو بوش به منطقه با هزاران نیروی اضافی و ده‌ها جنگنده پیشرفته، توان دفاعی و تهاجمی آمریکا را در خاورمیانه تقویت می‌کند.

در این میان، تحولات اخیر بر صنعت هواپیمایی نیز تاثیر گذاشته و باعث تغییر الگوی سفر مسافران در امارات متحده عربی، افزایش قیمت بلیط‌ها و طولانی‌تر شدن مسیرها شده است. مسافران به جای پرداخت نقدی، به استفاده از مایل‌های پروازی روی آورده‌اند تا انعطاف‌پذیری بیشتری در برنامه‌ریزی سفر خود داشته باشند. گزارش‌ها حاکی از مشاهده پهپادهای کم‌ارتفاع در آسمان تهران و شنیده شدن صدای پدافند هوایی است، اما ارتش اسرائیل هرگونه حمله به ایران را تکذیب کرده است.

همچنین، اختلاف نظر در داخل ایران مانع از سفر هیات مذاکره‌کننده به اسلام‌آباد شده و گفت‌وگوها عملاً متوقف شده‌اند. دونالد ترامپ در اظهاراتی هشداردهنده اعلام کرده است که اگر ایران در دوره آتش‌بس تجدید قوا کرده باشد، «در یک روز» از بین خواهد رفت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌ها و احتمال وقوع درگیری‌های گسترده‌تر در منطقه افزایش یافته است.

در مجموع، شرایط فعلی نشان‌دهنده یک وضعیت پیچیده و ناپایدار در خاورمیانه است که تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی خواهد داشت





