معاون وزیر خارجه ایران نسبت به بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات دیپلماتیک هشدار داد و از احتمال توقف توافق با آژانس اتمی خبر داد. وی همچنین سه کشور اروپایی را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم کرد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران ، شامگاه جمعه با اعلام اینکه قطعنامه‌ای که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید لغو تحریم ‌های شورای امنیت علیه ایران مطرح و رأی لازم را نیاورد، در راستای تکمیل فرآیند اسنپ‌بک بود، گفت: اگر طی شش یا هفت روز آینده در حوزه دیپلماسی تغییری رخ ندهد، این تحریم ‌ها بازمی‌گردند و فعال می‌شوند.

این مقام ارشد دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: این تحریم‌ها با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران قابل مقایسه نیستند و ایران تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه قرار دارد. وی افزود: تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را نیز باید جدی گرفت، اما واقعیت این است که این تحریم‌ها چیز جدیدی به نظام تحریمی ایران اضافه نمی‌کنند. غریب‌آبادی در ادامه گفت: در همین چارچوب، باید از گرفتار شدن در دام طراحی‌شده توسط آمریکایی‌ها و غربی‌ها خودداری کنیم؛ دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای ما باید در این زمینه هوشیار باشند، زیرا این تحریم‌ها بیشتر جنبه روانی دارند. در پاسخ به این سؤال که «واکنش ایران به این موضوع چیست؟»، غریب‌آبادی اظهار داشت: اگر هیچ اقدامی در حوزه دیپلماسی صورت نگیرد، یک هفته دیگر، یعنی تا پایان روز ۲۷ سپتامبر، این تحریم‌ها بازمی‌گردند و قطعاً اجرای توافق ایران با آژانس در قاهره متوقف خواهد شد. آقای عراقچی نیز در زمان امضای این توافق تأکید کرده بود که در صورت انجام اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله فعال‌سازی اسنپ‌بک، توافق امضاشده خاتمه‌یافته تلقی خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: تصمیمات و اقدامات آتی در مجامع بالادستی سیاست‌گذاری کشور در حال بررسی است و به‌موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد. غریب‌آبادی در پاسخ به این سؤال که آیا رایزنی‌ها و دیپلماسی در هفته پیش رو ادامه خواهد داشت، گفت: تعامل و دیپلماسی هرگز متوقف نمی‌شود، حتی در این شرایط. تعاملات دیپلماتیک با طرف‌های مختلف در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. در بخش دیگری از این مصاحبه با برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می‌شد، معاون وزیر خارجه با بیان این نکته که سه کشور اروپایی هرگز به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده‌اند، ادامه داد: اتحادیه اروپا نیز در هفت سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شده است، به تعهدات خود عمل نکرده، اما مدعی پایبندی به برجام است. وی افزود: سه کشور ایران، چین و روسیه استدلال‌های حقوقی خود را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه کردند مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره به دیپلماسی باور داشته و در این مدت تلاش کرده است از طریق دیپلماسی مانع این اقدام شود. معاون وزیر خارجه با تأکید بر اینکه ایران همواره چهره‌ای معقول و منطقی از خود نشان داده است تا ضمن حفظ عزت و پرستیژ جمهوری اسلامی، در مسیر دیپلماسی گام بردارد، گفت: سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا این اقدام را انجام دادند و در واقع می‌خواستند هزینه‌ای را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند تا وانمود کنند که آن‌ها به دنبال دیپلماسی بوده‌اند و ایران از آن دوری می‌کرده است. وی ادامه داد: ما باید جلوی این هزینه را می‌گرفتیم و این کار را انجام دادیم و توافق با آژانس نیز در همین راستا بود. این دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به بی‌توجهی سه کشور اروپایی به این توافق، تصریح کرد: پیشنهاد آقای عراقچی به این کشورها معقول، منطقی و متوازن بود و می‌توانست برخی موضوعات از جمله موضوع اسنپ‌بک را حل کند. رئیس‌جمهور فرانسه با وجود اعتراف به معقول بودن این پیشنهاد، آن را به بهانه‌ای واهی رد کرد و ادعا کرد که وزارت خارجه نماینده نظام ایران نیست، در حالی که این ادعایی کاملاً بی‌اساس است و آنچه وزارت خارجه انجام می‌دهد، تصمیم نظام است. غریب‌آبادی در ادامه افزود: ممکن است برخی در داخل کشور نظرات متفاوتی نسبت به این تصمیمات داشته باشند، اما همان‌طور که اشاره کردم، آنچه وزارت خارجه پیش می‌برد، تصمیمات نظام بود و این موضوع بهانه‌ای برای فرانسوی‌ها بود. معاون وزیر خارجه با تأکید بر اینکه ایران در این قضیه منطقی و معقول عمل کرد و این سه کشور اروپایی بودند که سیاسی رفتار کردند، خاطرنشان کرد: آن‌ها در عمل نشان دادند که به دیپلماسی اعتقادی ندارند، به آمریکا وابسته هستند و قدرت تصمیم‌گیری مستقل ندارند. در پایان این مصاحبه، اشاره‌ای به آخرین قیمت‌های دلار، طلا و سکه در شبانگاه چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ و واکنش بازارها به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه شد، همچنین به قیمت دلار و یورو در صبح جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ و جدول مربوط به آن اشاره گردید. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در روابط ایران و کشورهای غربی به دلیل پرونده هسته‌ای همچنان ادامه دارد و احتمال بازگشت تحریم‌ها نگرانی‌هایی را در بازار و اقتصاد ایران ایجاد کرده است. مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند که در صورت بازگشت تحریم‌ها، گام‌های متقابلی برخواهند داشت و این موضوع می‌تواند به پیچیده‌تر شدن اوضاع در منطقه منجر شود. همچنین، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی برای این بحران همچنان ادامه دارد و طرف‌های مختلف در حال رایزنی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها هستند





تحریم برجام ایران آژانس اتمی دیپلماسی

