جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، هشدار داد که تهدیدات ایران علیه شهروندان آمریکا افزایش یافته است. جزئیات کامل را بخوانید.

جی کلیتون ، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا ، در یک اظهار نظر صریح و نگران‌کننده اعلام کرد که تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی علیه شهروندان آمریکا یی، چه در قلمرو داخلی این کشور و چه در کشورهای دیگر، با شدت چشمگیری افزایش یافته است. این هشدارها نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک در سطح خطرپذیری است که دولت آمریکا موظف شده برای خنثی‌سازی آن تلاش کند.

جزئیات تهدیدات در جلسه کنگره آمریکا

آقای کلیتون در جلسه استماع برگزار شده در کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان ایالات متحده، که روز چهارشنبه بیست و هفتم آبان ماه برگزار شد، بر الزام جدی نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای شناسایی و مقابله با توطئه‌های مرگبار رژیم ایران تأکید کرد. او صراحتاً بیان داشت که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور متعهد به شناسایی، بازدارندگی، و خنثی‌سازی کامل توطئه‌های ایران هستند و این امر به عنوان یک اولویت امنیتی در دستور کار قرار دارد.

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مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به وضعیت فعلی هشدار داد که مردان و زنان آمریکایی در سراسر جهان و همچنین در داخل خاک ایالات متحده اکنون با سطوح بالاتری از خطر روبه‌رو هستند. این بیانیه در حالی صادر شد که پیش از این نیز در یادداشتی که ماه گذشته به خبرگزاری رویترز رسیده بود، آقای کلیتون به افزایش تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن نیروها و کارکنان آمریکایی اشاره کرده و گفته بود که توطئه‌های مرگبار علیه شهروندان ایالات متحده در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر به مراحل پیشرفته‌تری رسیده است.

بررسی گزارش‌های حمله با بمب کثیف

در جریان همان جلسه استماع در کنگره، از آقای کلیتون پرسیده شد که آیا گزارش‌های اخیر شبکه سی‌ان‌ان مبنی بر احتمال برنامه‌ریزی رژیم ایران برای انجام حمله با بمب کثیف در شهر واشنگتن را تایید می‌کند یا خیر. او از اظهار نظر مستقیم درباره جزئیات این گزارش خاص خودداری کرد، اما تایید کرد که تهدیدات مربوط به کشتار گسترده غیرنظامیان موضوعی تازه نیستند و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مدت‌هاست با چنین خطراتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این واکنش در حالی رخ داد که جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده است که در صورت وقوع هرگونه عملیات نظامی علیه منافع آن‌ها، نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه‌ای ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. بنابراین، فضای امنیتی منطقه‌ای تحت تأثیر مستقیم این تنش‌های بی‌سابقه قرار دارد و هرگونه اشتباه محاسباتی می‌تواند منجر به عواقب گسترده‌تری شود که نیازمند نظارت دائمی نهادهای امنیتی است.

واکنش‌های سیاسی و جایگاه دونالد ترامپ

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز چهارشنبه در جریان سفر پرزیدنت ترامپ به آسیا، در پاسخ به همان گزارش‌های سی‌ان‌ان اعلام کرد که فکر نمی‌کند تهدید قریب‌الوقوعی علیه پایتخت آمریکا وجود داشته باشد. این بیانیه نشان‌دهنده یک تفکیک ظریف بین "تهدید کلی" و "خطر فوری و عملیاتی" در داخل دولت آمریکا است و سعی دارد از ایجاد وحشت عمومی جلوگیری کند.

با این حال، پرزیدنت ترامپ روز سه‌شنبه به صراحت تأکید کرد که دولت آمریکا برنامه‌ریزی‌های جمهوری اسلامی برای انجام حمله در خاک ایالات متحده را به شدت جدی می‌گیرد. این رویکرد سخت‌گیرانه نشان می‌دهد که علی‌رغم اظهارات دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های زبانی، زیرساخت‌های امنیتی و نظارتی در حال تشدید برای مقابله با هرگونه سناریوی احتمالی هستند.

تهدیدات قوه قضاییه علیه ایرانیان خارج از کشور

همزمان با تنش‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور، گزارش‌های جدیدی از سمت قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه علیه ایرانیان خارج از کشور منتشر شده است. این اقدامات شامل توقیف اموال و تلاش برای استرداد این افراد به خاک ایران است که می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای برای جامعه دیاسپورا داشته باشد.

این گزارش‌ها که در کنار هشدارهای شدید مدیر اطلاعات ملی آمریکا منتشر شده‌اند، نشان‌دهنده یک جبهه دوگانه امنیتی است که شامل فشارهای نظامی و اطلاعاتی از یک سو، و اقدامات قضایی و سرکوبی از سوی دیگر است. چنین اقداماتی می‌تواند بر روابط دوجانبه و همچنین بر امنیت شخصی مهاجران تأثیرات جدی بگذارد و نیازمند بازبینی‌های حقوقی توسط نهادهای متولی است.