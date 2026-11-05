هشدار نارنجی هواشناسی برای کهگیلویه و بویراحمد در هفته جاری

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با صدور هشدار نارنجی از تشدید بارش‌ها و رگبارهای شدید در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد.

علی کرمی ، مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، از آغاز فعالیت یک سامانه بارشی فعال در این استان خبر داد که از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه تا یکشنبه ۱۷ آبان ماه ادامه خواهد داشت. این خبر همزمان با صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای کل استان منتشر شده است، چرا که پیش‌بینی‌ها حاکی از تشدید شدید فعالیت‌های جوی در روزهای شنبه و یکشنبه ماه جاری می‌باشد.

جزئیات کامل و مکانیسم بارش‌های شدید

بر اساس تحلیل دقیق نقشه‌های هواشناسی و بررسی‌های کارشناسی انجام شده توسط مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، ورود این موج بارشی فعال، جو این استان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. این سامانه جوی نه تنها با بارش باران معمولی، بلکه با پدیده‌های جوی شدیدتر همچون رگبارهای پیاپی و رعدوبرق‌های مکرر همراه خواهد بود.

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علاوه بر این‌ها، احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات کوهستانی، تندبادهای لحظه‌ای و پدیده مه‌گرفتگی که منجر به کاهش دید خواهد شد، از ویژگی‌های بارز این سامانه است. شدت این فعالیت‌ها به گونه‌ای است که مسئولان هواشناسی برای روزهای شنبه و یکشنبه هشدار نارنجی را صادر کرده‌اند.

تحلیل روند دمایی و واکنش‌های کارشناسی

علی کرمی در توضیحات تکمیلی خود به تغییرات دمایی محسوس طی فعالیت این سامانه اشاره کرد و بیان داشت که دمای بیشینه روزانه کاهش و دمای کمینه صبحگاهی افزایش خواهد یافت. بر اساس آمار رسمی ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته قبل از ورود سامانه، شهرستان لنده با ثبت دمای ۳۲.۳ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرم‌ترین نقطه استان شناخته شده است.

در مقابل، شهرستان مارگون با ثبت دمای ۷.۲ درجه سانتی‌گراد، سردترین منطقه در این بازه زمانی در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. این تفاوت دمایی نشان‌دهنده تنوع آب‌وهوایی خاص این استان است که با ورود سامانه بارشی، شرایط برای ساکنان مناطق مختلف تغییر چشمگیری خواهد کرد.

تأثیرات واقعی و برنامه‌های آتی برای شهروندان

برنامه زمانی این بارش‌ها به این صورت است که در روز پنجشنبه آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و بارش‌های پراکنده آغاز می‌شود. این شرایط در روز جمعه نیز در برخی مناطق ادامه یافته و روز شنبه بارش‌ها در نقاط مختلف استان تداوم می‌یابد و به اوج خود در روز یکشنبه خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد که شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد سیل‌خیز و مناطق کوهستانی، باید هشدار نارنجی را جدی بگیرند. تمهیدات و نکات ایمنی لازم باید در اسرع وقت اعمال شود تا از خطرات ناشی از کاهش دید و تندبادهای لحظه‌ای جلوگیری به عمل آید.