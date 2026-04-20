سازمان هواشناسی کشور نسبت به فعالیت سامانه بارشی شدید، وقوع سیلاب، طغیان رودخانهها و افت محسوس دما در بسیاری از استانهای کشور طی روزهای ابتدایی اردیبهشتماه هشدار داد.
سازمان هواشناسی کشور در تازهترین اطلاعیه خود، با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به نفوذ و تقویت گسترده سامانه بارشی جدید در پهنه وسیعی از ایران هشدار داد. بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، این سامانه از روز نخست اردیبهشتماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان روز چهارشنبه، دوم اردیبهشت، به شکلی متناوب و پرقدرت ادامه خواهد داشت.
استانهایی که در بازه زمانی نخست تحت تاثیر مستقیم این سامانه قرار میگیرند شامل خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خراسان شمالی، بخشهای شمالی فارس، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، جنوب کرمانشاه و همچنین ارتفاعات حساس تهران، البرز، قزوین و مازندران است. در روز چهارشنبه نیز هسته مرکزی بارشها به سمت خراسان رضوی، خراسان شمالی و شرق سمنان متمایل خواهد شد. پیامدهای جوی ناشی از این سامانه بسیار گسترده است و کارشناسان هواشناسی وقوع پدیدههایی همچون رگبار شدید باران، رعدوبرقهای ناگهانی، وزش بادهای شدید موقتی و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد را پیشبینی کردهاند. با توجه به افت محسوس دما در نیمه ابتدایی هفته، بارشها در مناطق مرتفع و کوهستانی به شکل برف ظاهر خواهد شد. این شرایط اقلیمی میتواند منجر به مخاطرات جدی نظیر جاری شدن سیلابهای ناگهانی، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی گسترده در معابر عمومی، کاهش شدید دید افقی به دلیل مه غلیظ و اختلال جدی در ناوگان حمل و نقل جادهای و ریلی گردد. همچنین خطر سقوط اشیاء از ارتفاعات، آسیب به سازههای موقت و داربستها، خسارت سنگین به بخش کشاورزی و باغات و احتمال بروز قطعی در خطوط انتقال انرژی مانند برق و گاز، از جمله تهدیداتی است که باید به دقت مد نظر قرار گیرد. با توجه به جدی بودن شرایط، ستاد مدیریت بحران و سازمان هواشناسی توصیههای ایمنی فوری را صادر کردهاند. از تمامی هموطنان تقاضا میشود که به طور جدی از تردد، اتراق یا برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلهای خشک پرهیز نمایند. سفرهای غیرضروری در بازه زمانی مذکور باید به تعویق بیفتد و هرگونه فعالیتهای کوهنوردی، طبیعتگردی و جابجایی عشایر کوچرو به زمان دیگری موکول شود. از طرفی، از دستگاههای اجرایی، تیمهای امدادی و راهداری درخواست شده است که در حالت آمادهباش کامل باشند و با بازگشایی دهانه پلها و پاکسازی کانالهای شهری، ریسک وقوع سیلاب را به حداقل برسانند. کشاورزان و باغداران نیز موظف هستند تمهیدات پیشگیرانه لازم را جهت مقابله با سرمازدگی محصولات و خسارت ناشی از وزش باد شدید در باغات و گلخانهها اتخاذ نمایند
هواشناسی هشدار نارنجی سیلاب بارش شدید وضعیت جوی