پلیس فتا هشدار داد که آگهی‌های جعلی استخدام با وعده درآمد بالا کلاهبرداری هستند. این اخبار جعلی با جذب قربانیان طمع‌کار صورت می‌گیرد. هشدارهای امنیتی برای حفظ سرمایه شهروندان صادر شد.

پلیس فتا اعلام کرد که موج جدیدی از آگهی‌های استخدامی جعلی در فضای مجازی شناسایی شده است. این آگهی‌ها با وعده‌های غیرواقعی و درآمد‌های کلان، شهروندان را هدف قرار می‌دهند. مقامات امنیتی هشدار داده‌اند که این فعالیت‌ها کاملاً کلاهبرداری سازمان‌یافته است.

شناسایی کلاهبرداری‌های استخدامی جعلی

پلیس فتا توضیح داد که مجرمان سایبری با استفاده از عناوین جذاب و حقوق‌های نجومی، افراد را به سمت خود جلب می‌کنند. این آگهی‌ها معمولاً در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های تبلیغاتی منتشر می‌شوند. هدف اصلی ایجاد اعتماد سریع و فریب قربانیان است.

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کارشناسان هشدار می‌دهند که هیچ کارفرمایی بدون مصاحبه و بررسی رزومه، وعده درآمد بالا می‌دهد. این سبک از تبلیغات همواره نشانه‌ای از قصد سوءاستفاده مالی است. پلیس فتا تأکید کرده که قربانیان باید در برابر این وعده‌های هیجان‌انگیز هوشیار باشند.

راهکارهای تشخیص آگهی‌های کلاهبردارانه

مسئولان پلیس فتا توصیه می‌کنند که کاربران قبل از ارسال هرگونه اطلاعات شخصی، منبع آگهی را بررسی کنند. وجود املای غلط در متن آگهی یا عدم وجود آدرس مشخص، نشانه‌های اولیه جعلی بودن آن است. آگهی‌های واقعی معمولاً جزئیات دقیق و مشخصات تماس شفاف دارند.

عدم درخواست مدرک تحصیلی یا سابقه کار برای مشاغل با درآمد بسیار بالا، یک زنگ خطر جدی است. پلیس فتا اعلام کرده که کلاهبرداران از این ویژگی برای جذب تعداد زیادی قربانی استفاده می‌کنند. بررسی هویت شرکت آگهی‌دهنده در سامانه‌های رسمی می‌تواند از ضرر مالی جلوگیری کند.

هشدارهای امنیتی و اقدامات قانونی

پلیس فتا اعلام کرده است که تمامی کلاهبرداران شناسایی شده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. قربانیان باید بلافاصله پس از متوجه شدن کلاهبرداری، موضوع را به پلیس گزارش دهند. ثبت شکایت در سامانه‌های امنیتی برای ردیابی مجرمان ضروری است.

کاربران فضای مجازی باید از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند. این لینک‌ها می‌توانند حاوی بدافزارهایی باشند که اطلاعات بانکی را سرقت می‌کنند. حفظ امنیت سایبری با رعایت این نکات ساده، گامی مهم در پیشگیری از جرایم سایبری است.