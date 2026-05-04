سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء(ص) با هشدار به ارتش آمریکا و همپیمانانش، تاکید کرد که هرگونه عبور و مرور امن در تنگه هرمز تنها با هماهنگی نیروهای مسلح ایران صورت میگیرد و هر نیروی بیگانه در این منطقه مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به فعالیتهای غیرقانونی آمریکا در آبهای آزاد، تاکید کرد که ملت مقاوم ایران با آمادگی کامل از امنیت تنگه هرمز دفاع میکند.
سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء(ص) در پیامی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت این منطقه، تاکید کرد که هرگونه عبور و مرور امن در تنگه هرمز تنها با هماهنگی نیروهای مسلح ایران صورت میگیرد.
وی در این پیام با اشاره به فعالیتهای غیرقانونی و تروریستی ارتش آمریکا و همپیمانانش در آبهای آزاد و بینالمللی، هشدار داد که این اقدامات به خطر انداختن امنیت تجارت و اقتصاد جهانی را در پی دارد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) با بیان اینکه ملت مقاوم و شجاع ایران اسلامی و نیروهای مسلح آماده و مقتدر این کشور، در عمل ثابت کردهاند که به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقهای از ایران با واکنش سخت و پشیمانکننده پاسخ میدهند، تاکید کرد که امنیت تنگه هرمز با تمام توان حفظ و مدیریت میشود.
وی با اشاره به اینکه کشتیهای تجاری و نفتکش باید از هرگونه اقدام برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد، هشدار داد که هر نیروی مسلح بیگانه، بخصوص ارتش متجاوز آمریکا، در صورت نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. سرلشکر عبداللهی با تاکید بر اینکه حامیان آمریکا باید مراقب باشند و کاری نکنند تا با پشیمانی غیرقابل جبران مواجه شوند، بیان کرد که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا برای برهم زدن شرایط کنونی جز پیچیدهتر شدن وضعیت و به خطر افتادن امنیت شناورها در این محدوده نتیجهای نخواهد داشت.
وی در پایان پیام خود با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هرگونه تهدید، تاکید کرد که ملت ایران با وحدت و مقاومت، از امنیت و استقلال کشور دفاع میکنند و هیچ تهدیدی از سوی دشمنان نمیتواند مانع از پیشرفت و توسعه ایران اسلامی شود. این پیام در حالی منتشر شد که تنشهای منطقهای و تهدیدات آمریکا و همپیمانانش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته است و نیروهای مسلح ایران با آمادگی کامل، از امنیت این منطقه دفاع میکنند
