وزیر دفاع اسرائیل از احتمال اقدام مجدد علیه تهران خبر داده است. همزمان، دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است که محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و در داخل ایران نیز نارضایتی از سیاست‌های دولت افزایش یافته است.

وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که ممکن است به‌زودی برای مقابله با تهدیدهای تهران دوباره اقدام کند. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و بحران خاورمیانه وارد سومین ماه خود شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، هشدار داده است که محدود شدن حقوق و آزادی‌های کشتیرانی در تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را با خطر رکود روبه‌رو کرده است. او پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم اختلالات، رشد اقتصادی جهانی به شدت کاهش یافته و میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر سقوط کنند. همزمان، گزارش‌هایی از نارضایتی در داخل ایران منتشر شده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال خبر داده‌اند که مسعود پزشکیان، رییس دولت و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از نحوه پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه مذاکرات هسته‌ای، ناراضی هستند و خواستار برکناری عباس عراقچی، وزیر امور خارجه شده‌اند. این منابع مدعی‌اند که عراقچی در هفته‌های گذشته بیشتر در جایگاه دستیار احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، عمل کرده است.

علاوه بر این، مالک شریعتی، نماینده مجلس، هشدار داده است که در صورت حمله مجدد به ایران، باید برای مدت طولانی با نفت و گاز منطقه خداحافظی کرد. در همین حال، مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرده است که نیازی به رای‌گیری کنگره برای تایید عملیات در ایران نیست. دولت ترامپ نیز از دولت‌های خارجی خواسته است به ائتلاف جدید «ساختار آزادی دریانوردی» برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندند.

همچنین، گزارش‌هایی از انتقال سه زندانی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به مکان‌های نامعلومی منتشر شده است. دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، نیز اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، به جمهوری اسلامی در این جنگ کمک کرده است. دونالد ترامپ نیز در جلسه‌ای توجیهی، گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند.

وضعیت امنیتی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ناپایدار توصیف شده است، اگرچه در بازه زمانی اخیر هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت بالای اوضاع در منطقه است و احتمال تشدید تنش‌ها در آینده را افزایش می‌دهد. نگرانی اصلی در حال حاضر، تاثیر محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی و افزایش خطر رکود است.

تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران و بازگرداندن ثبات به منطقه همچنان ادامه دارد، اما چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به یک راه‌حل صلح‌آمیز وجود ندارد. در داخل ایران نیز اختلافات سیاسی و نارضایتی‌ها از سیاست‌های دولت، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. انتقال زندانیان محکوم به اعدام و کمک روسیه به ایران نیز از جمله تحولات نگران‌کننده‌ای است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی، اوضاع در منطقه بسیار متشنج و ناپایدار است و نیاز به دیپلماسی فعال و تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ صلح و ثبات دارد





