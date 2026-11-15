وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد واشنگتن در برابر تهدیدات ایران برای ترور رئیس‌جمهور کاملاً آماده است و اطلاعات موساد را جدی گرفته است.

مارک وین مولین ، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه اعلام کرد که واشنگتن برای مقابله با هرگونه تهدید مرتبط با ترور دونالد ترامپ و اعضای کابینه او توسط ایران، آمادگی کامل دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌های اسرائیلی صورت گرفت که حاکی از هشدار موساد درباره طرح احتمالی حمله ایران با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره به پایتخت ایالات متحده بود. مولین در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز توضیح داد که مقامات آمریکایی هر روز گزارش‌های اطلاعاتی دقیقی درباره تهدیدهای بلندپروازانه تهران دریافت می‌کنند و این موضوع به طور مداوم زیر نظر است.

جزئیات تهدیدات پهپادی و هوش مصنوعی

وزیر امنیت داخلی آمریکا تأکید کرد که تهران مدام درباره فناوری پهپادی که طبق ادعای خودشان هنوز در حد طرح‌های بلندپروازانه است، صحبت می‌کند. با این حال، مقامات آمریکایی با آگاهی کامل از این تهدیدات، تدابیر لازم را برای تضمین امنیت رئیس‌جمهور، خانواده او و عموم مردم اتخاذ کرده‌اند. مولین افزود که وزارت متبوع او پیش از انتشار گزارش روزنامه اسرائیلی اسرائیل هیوم نیز از وجود این تهدیدات آگاه بوده و ارتباطات اطلاعاتی در این زمینه فعال است.

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واکنش‌های سیاسی و نظامی تهران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوران ریاست‌جمهوری خود بارها نسبت به احتمال تلاش ایران برای ترور خود هشدار داده است. او در سی‌ام دی سال گذشته، پیش از آغاز جنگ چهل روزه که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی شد، هشدار داد که اگر تهران موفق به ترور او شود، ایران از روی زمین محو خواهد شد. مقامات ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی نیز بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، بارها از لزوم گرفتن انتقام خون وی صحبت کرده‌اند.

تغییرات امنیتی و نقل مکان مقامات

گزارش روزنامه اسرائیلی اسرائیل هیوم مدعی شده است که چندین مقام ارشد آمریکایی به مراکز امن منتقل شده‌اند و حضور دونالد ترامپ در برنامه‌های عمومی در فضای باز کاهش یافته است. این گزارش در پی آن منتشر شد که رسانه‌های آمریکا روز نineteenth آبان گزارش دادند اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در پی تهدیدهایی علیه جانش از سوی ایران، محل سکونت خود در واشینگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی آمریکا منتقل شده است.

تحلیل‌های امنیتی و دیدارهای دیپلماتیک

روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که توطئه‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات کنونی و پیشین ایالات متحده به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. همچنین وب‌سایت اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که رومن گوفمن، رئیس موساد، برای دیدار با مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ به واشینگتن رفته است.

فشار اسرائیل برای اقدامات نظامی

به نوشته اکسیوس، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تلاش می‌کند رئیس‌جمهور آمریکا را به ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران متقاعد کند. با این حال، دونالد ترامپ تاکنون در برابر این درخواست مقاومت کرده است و سیاست او بر حفظ امنیت داخلی و مدیریت تهدیدات موجود بدون گسترش درگیری‌های مستقیم استوار است.